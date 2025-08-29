Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 29. august 2025Meniny má Nikola a Nikolaj
< sekcia Šport

Cremonese zdolalo v súboji nováčikov Sassuolo 3:2 a je na čele Serie A

.
Hráč Filippo Terracciano z Cremonese sa raduje z gólu počas zápasu 2. kola talianskej Serie A US Cremonese - Sassuolo Calcio v talianskom meste Cremona v piatok 29. augusta 2025. Foto: TASR/AP

V druhom polčase síce prišli o dvojgólový náskok, no o ich triumfe rozhodol v 90+3. minúte Manuel de Luca z pokutového kopu.

Autor TASR
Rím 29. augusta (TASR) - Futbalisti US Cremonese uspeli aj v 2. kole nového ročníka talianskej Serie A. Na domácej pôde zdolali v súboji dvoch nováčikov Sassuolo Calcio 3:2 a so šiestimi bodmi sú na čele neúplnej tabuľky. V druhom polčase síce prišli o dvojgólový náskok, no o ich triumfe rozhodol v 90+3. minúte Manuel de Luca z pokutového kopu.



Serie A - 2. kolo:

US Cremonese - Sassuolo Calcio 3:2 (2:0)

Góly: 37. Terracciano, 39. Vazquez 90+3. De Luca (z 11 m) - 65. Pinamonti, 72. Berardi (z 11 m)
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská