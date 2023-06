Cristante podpísal novú zmluvu s AS Rím do roku 2027

Rím 19. júna (TASR) - Taliansky futbalista Bryan Cristante predĺžil zmluvu s AS Rím do roku 2027. Informovala o tom agentúra AFP.



Dvadsaťosemročnému stredopoliarovi mal vypršať kontrakt na konci budúcej sezóny. V novom sa mu údajne zvýšil plat na 2,8 milióna eur. Cristante pôsobí v Ríme od roku 2018, nastúpil na 228 stretnutí vo všetkých súťažiach a zaznamenal 11 gólov.



Mužstvo pod vedením Joseho Mourinha triumfovalo v Európskej konferenčnej lige (EKL) a v uplynulej sezóne prehralo vo finále Európskej ligy (EL).



Cristante odohral za taliansku reprezentáciu 33 zápasov a bol súčasťou tímu, ktorý pred dvoma rokmi vyhral ME.