Cristiano Ronaldo chce hrať až do ME 2024 v Nemecku

Lisabon 21. septembra (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo si stanovil cieľ hrať minimálne do ME 2024 v Nemecku. Útočník Manchestru United hovorí, že v dohľadnej dobe nechce ukončiť kariéru. Informovala agentúra AFP.



"Moja cesta sa ešte neskončila. Chcem sa zúčastniť na tohtoročných MS v Katare a na ME 2024 v Nemecku. Cítim veľkú motiváciu a moje ambície sú stále dostatočné," povedal Ronaldo v utorok na odovzdávaní cien Portugalskej futbalovej federácie (FPF) v Lisabone. Tridsaťsedemročný hráč si prevzal trofej za najlepšieho medzinárodného strelca. Ronaldo dal za národný tím už 117 gólov v 189 zápasoch a očakáva, že si v tomto roku zahrá na svojom desiatom veľkom turnaji.



Portugalský kapitán napriek špekuláciám nezmenil v letí klub. Naďalej je hráčom Manchestru United.