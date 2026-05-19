Cristiano Ronaldo je v nominácii Portugalska na šiesty šampionát
Autor TASR
Lisabon 19. mája (TASR) - Kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo povedie národný tím aj na MS 2026. Tréner Roberto Martinez zaradil v utorok hviezdneho útočníka do nominácie na záverečný turnaj v USA, Mexiku a Kanade.
Bývalý hráč Realu Madrid a Manchestru United, ktorý v súčasnosti pôsobí v saudskoarabskom Al Nassr, by sa mal predstaviť už na rekordných šiestych majstrovstvách sveta. Ronaldo je so 143 gólmi historicky najlepším strelcom v mužskom reprezentačnom futbale. Na turnaji by mohlo prísť aj na jeho ďalší súboj s Lionelom Messim. Argentínsky kapitán, ktorý pred štyrmi rokmi v Katare doviedol svoju krajinu k titulu, sa takisto chystá na svoje šieste MS. Štyridsaťjedenročný Ronaldo sa vyhol trojzápasovému trestu, hoci ho v poslednom kvalifikačnom stretnutí proti Írsku vylúčili za úder lakťom.
Martinez nominoval 27-členný káder bez výraznejších prekvapení, figuruje v ňom aj Joao Felix, Ronaldov spoluhráč z Al Nassr. V tíme sú aj hráči Paríža St. Germain, a to Vitinha, Joao Neves, obranca Nuno Mendes a Goncalo Ramos. V nominácii je aj niekoľko zástupcov Manchestru City vrátane Bernarda Silvu, od mestského rivala United sú to Bruno Fernandes a Diogo Dalot. Okrem Ronalda a Felixa je v menoslove zo saudskoarabskej ligy aj stredopoliar Ruben Neves. Po absencii v marcových prípravných zápasoch v Mexiku (0:0) a USA (2:0) pre zranenie stehna by mal Portugalcov v bráne opäť podržať Diogo Costa z Porta.
Jeho tím absolvuje pred šampionátom prípravné zápasy proti Čile (6.6.) a Nigérii (10.6.). Na MS vstúpi 17. júna duelom proti Konžskej demokratickej republike v K-skupine, v ktorej sú v pozícii absolútnych favoritov, si následne zmerajú sily aj s Uzbekistanom a Kolumbiou. Prvé dva zápasy absolvujú v Houstone, s Kolumbiou si zmerajú sily v Miami. Na turnaji obhajujú ôsme miesto, keďže v Katare vypadli vo štvrťfinále s Marokom (0:1). Svetový šampionát ešte nikdy nevyhrali, ich maximom je tretie miesto z roku 1966 a v rebríčku FIFA, v ktorom najnovšom aprílovom vydaní preskočili Brazíliu, sú na piatej priečke. Informácie priniesla agentúra AFP.
Nominácia Portugalska na MS 2026:
Brankári: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting Lisabon), Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara)
Obranca: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes, Ruben Dias (obaja Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce Istanbul), Joao Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (Paríž St. Germain), Goncalo Inacio (Sporting Lisabon), Renato Veiga (Villareal), Tomas Araujo (Benfica Lisabon)
Stredopoliari: Ruben Neves (Al Hilal Rijád), Samu Costa (Mallorca), Joao Neves, Vitinha (obaja Pariž St. Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)
Útočníci: Cristiano Ronaldo, Joao Felix (obaja Al Nassr Rijád), Francisco Trincao (Sporting Lisabon), Francisco Conceicao (Juventus Turín), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Miláno), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (Paríž St. Germain)
