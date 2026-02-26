Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cristiano Ronaldo kúpil podiel v španielskej Almerii

Na snímke Cristiano Ronaldo (Portugalsko) počas zápasu kvalifikácie ME 2024 J-skupiny Portugalsko - Slovensko 13. októbra 2023 v Porte. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Spoločnosť Brunswick Group vo vyhlásení uviedla, že Ronaldo získal 25-percentný podiel v klube, ktorého majiteľom je investor zo Saudskej Arábie.

Almeria 26. februára (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo kúpil podiel v španielskom druholigovom klube UD Almeria s majiteľom zo Saudskej Arábie. Vo štvrtok to oznámila spoločnosť zastupujúca päťnásobného víťaza ankety Zlatá lopta.

Spoločnosť Brunswick Group vo vyhlásení uviedla, že Ronaldo získal 25-percentný podiel v klube, ktorého majiteľom je investor zo Saudskej Arábie. Štyridsaťjedenročný Ronaldo sa presťahoval do Saudskej Arábie koncom roka 2022, keď začal hrať za tamojší Al-Nassr.

Už dlhší čas mám ambíciu prispieť k futbalu aj mimo ihriska. UD Almería je španielsky klub s pevnými základmi a jasným potenciálom rastu,“ uviedol Ronaldo vo vyhlásení podľa agentúry AP. „Sme veľmi radi, že si Cristiano vybral náš klub ako objekt svojej investície. Veľmi dobre pozná španielske ligy a rozumie potenciálu toho, čo tu budujeme – tak po stránke mužstva, ako aj akadémie,“ vyjadril sa prezident a majiteľ klubu Mohamed Al-Khereiji vo vyhlásení.

Almeria sa momentálne nachádza na treťom mieste španielskej druhej ligy. Naposledy pôsobila v najvyššej súťaži v sezóne 2023/2024.
