Cristiano Ronaldo kúpil podiel v španielskej Almerii
Spoločnosť Brunswick Group vo vyhlásení uviedla, že Ronaldo získal 25-percentný podiel v klube, ktorého majiteľom je investor zo Saudskej Arábie.
Autor TASR
Almeria 26. februára (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo kúpil podiel v španielskom druholigovom klube UD Almeria s majiteľom zo Saudskej Arábie. Vo štvrtok to oznámila spoločnosť zastupujúca päťnásobného víťaza ankety Zlatá lopta.
Spoločnosť Brunswick Group vo vyhlásení uviedla, že Ronaldo získal 25-percentný podiel v klube, ktorého majiteľom je investor zo Saudskej Arábie. Štyridsaťjedenročný Ronaldo sa presťahoval do Saudskej Arábie koncom roka 2022, keď začal hrať za tamojší Al-Nassr.
„Už dlhší čas mám ambíciu prispieť k futbalu aj mimo ihriska. UD Almería je španielsky klub s pevnými základmi a jasným potenciálom rastu,“ uviedol Ronaldo vo vyhlásení podľa agentúry AP. „Sme veľmi radi, že si Cristiano vybral náš klub ako objekt svojej investície. Veľmi dobre pozná španielske ligy a rozumie potenciálu toho, čo tu budujeme – tak po stránke mužstva, ako aj akadémie,“ vyjadril sa prezident a majiteľ klubu Mohamed Al-Khereiji vo vyhlásení.
Almeria sa momentálne nachádza na treťom mieste španielskej druhej ligy. Naposledy pôsobila v najvyššej súťaži v sezóne 2023/2024.
