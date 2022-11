Cristiano Ronaldo sa údajne blíži k dohode s tímom Al Nassr

Rijád 30. novembra (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo je údajne blízko k dohode so saudskoarabským klubom Al Nassr. Informáciu priniesla španielska Marca.



Tridsaťsedmročný kanonier by mal podpísať zmluvu na dva a pol roka a zarábať 200 miliónov eur ročne. O Ronalda mali záujem viaceré kluby z Európy i americkej MLS, no ponuke klubu z Rijádu nemohli konkurovať. Tím trénuje Francúz Rudi Garcia. Bývalý kouč AS Rím, Marseille, či Lyonu má údajne s Ronaldom veľmi blízky vzťah. V tíme ho čaká zo známejších hráčov reprezentačný brankár Kolumbie David Ospina, či kamerunský útočník Vincent Aboubakar, ktorý na prebiehajúcom svetovom šampionáte v Katare skóroval do siete Srbska.



Ronaldo ukončil 22. novembra po vzájomnej dohode pôsobenie v Manchestri United. S klubom Premier League sa nerozišiel v dobrom. V televíznom interview kritizoval vedenie klubu i trénera Erika ten Haga. Spomenul tiež, že klub od odchodu Alexa Fergusona v roku 2013 nenapreduje.