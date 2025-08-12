< sekcia Šport
Cristiano Ronaldo sa zasnúbil s Georginou Rodriguezovou
Dvojica tvorí pár od konca roka 2016 a majú spolu dve dcéry. Štyridsaťročný útočník je aj otcom dvojičiek Evy a Matea, najstarší syn Cristiano Jr. má 15 rokov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Rijád 12. augusta (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa po deväťročnom vzťahu zasnúbil s Georginou Rodriguezovou. Tridsaťjedenročná modelka argentínskeho pôvodu to oznámila v utorok na sociálnej sieti spoločne s fotkou prsteňa.
Dvojica tvorí pár od konca roka 2016 a majú spolu dve dcéry. Štyridsaťročný útočník je aj otcom dvojičiek Evy a Matea, najstarší syn Cristiano Jr. má 15 rokov. Ronaldo si definitívne ujasnil svoju futbalovú budúcnosť koncom júna. V saudskoarabskom klube Al-Nassr predĺžil zmluvu o ďalšie dva roky do roku 2027. Pripomenula agentúra DPA.
Dvojica tvorí pár od konca roka 2016 a majú spolu dve dcéry. Štyridsaťročný útočník je aj otcom dvojičiek Evy a Matea, najstarší syn Cristiano Jr. má 15 rokov. Ronaldo si definitívne ujasnil svoju futbalovú budúcnosť koncom júna. V saudskoarabskom klube Al-Nassr predĺžil zmluvu o ďalšie dva roky do roku 2027. Pripomenula agentúra DPA.