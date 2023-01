Crosby 539. gólom predbehol K. Tkachuka, pred sebou má Mikitu

New York 23. januára (TASR) - Kanadský hokejový útočník Sidney Crosby strelil na ľade New Jersey Devils svoj 539. gól v základnej časti NHL, čím sa dostal na 33. miesto v historických tabuľkách. Osamostatnil sa pred Američanom Keithom Tkachukom a pred sebou má legendu Chicaga Blackhawks slovenského pôvodu Stana Mikitu. Zatiaľ na neho stráca dva góly.



Crosby skóroval v 7. minúte, keď gólom na 1:1 prestrelil Víteka Vaněčeka z New Jersey. Bol to však jediný gól "tučniakov", ktorí prehrali na ľade Devils 1:2 po predĺžení. Crosby 22. gólom v prebiehajúcom ročníku 2022/23 ukončil päťzápasové čakanie na presný zásah.



Po Alexandrovi Ovečkinovi z Washingtonu (zatiaľ 810 gólov) je historicky najlepší strelec spomedzi aktívnych hráčov NHL.