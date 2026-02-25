Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Crosby bude chýbať Pittsburghu minimálne štyri týždne

.
Kanaďan Sidney Crosby (87) je odvedený z ľadu po tom, čo sa zranil počas druhej tretiny štvrťfinálového zápasu mužov v ľadovom hokeji medzi Kanadou a Českou republikou na Zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v Taliansku, v stredu 18. februára 2026. Foto: TASR/AP

Zranenie utrpel po kolízii s českým obrancom Radkom Gudasom.

Autor TASR
Pittsburgh 25. februára (TASR) - Kapitán hokejistov Pittsburghu Penguins Sidney Crosby si nezahrá v NHL minimálne štyri týždne. Dôvodom je zranenie, ktoré kanadský útočník utrpel vo štvrťfinále olympijského turnaja v Miláne proti Česku (4:3 pp). Informoval o tom web TSN.com.

Penguins zaradili Crosbyho na listinu zranených hráčov po tom, čo sa nezotavil zo zranenia v dolnej časti tela. Utrpel ho po kolízii s českým obrancom Radkom Gudasom. Následne vynechal semifinálový duel olympijského turnaja proti Fínsku (3:2) aj následné finále s USA (1:2 pp). Na tlačovej konferencii krátko po zápase uviedol, že by určite hral, ak by to bolo aspoň trochu možné. „Bolo to ťažké rozhodnutie. Vždy hľadáte cestu ako hrať, ale nemôže to byť na úkor toho, čo je správne pre tím,“ poznamenal.

Informácia o Crosbyho predpokladanej absencii prišla v čase, keď sa Penguins snažia o prvú účasť v play off od roku 2022. V Metropolitnej divízii sú momentálne na druhom mieste, osem bodov za Carolinou a jeden bod pred New Yorkom Islanders.

Tridsaťosemročný center odohral v prebiehajúcej sezóne 56 zápasov, v ktorých nazbieral 59 bodov za 27 gólov a 32 asistencií. Na ZOH v Miláne mal v štyroch zápasoch bilanciu 2+4.
.

