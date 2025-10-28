< sekcia Šport
Crosby dosiahol 1700. bod, k výhre prispel gólom a dvomi asistenciami
Pred Crosbym prekonali métu 1700 bodov v základnej časti NHL len ôsmi hráči.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 28. októbra (TASR) - Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby sa v noci na utorok gólom a dvomi asistenciami podieľal na víťazstve nad St. Louis 6:3 a pokoril métu 1700 bodov v zámorskej NHL. Stal sa deviatym hokejistom histórie, ktorý dosiahol tento míľnik. V druhom nočnom zápase si Ottawa poradila s Bostonom jasne 7:2.
Pred Crosbym prekonali métu 1700 bodov v základnej časti NHL len ôsmi hráči - Wayne Gretzky (2857), Jaromír Jágr (1921), Mark Messier (1887), Gordie Howe (1850), Ron Francis (1798), Marcel Dionne (1771), Steve Yzerman (1755) a Mario Lemieux (1723). Líder „tučniakov“ má na konte 1701 bodov (632 gólov a 1069 asistencií), v klubovej histórii ich viac nazbieral len legendárny Lemieux (1723, 690+1033). Bryan Rust prispel k výhre Pittsburghu dvoma presnými zásahmi a asistenciou, Jevgenij Malkin zaznamenal gól a asistenciu a obranca Erik Karlsson tri asistencie. Penguins sa v úvode sezóny darí, v uplynulých šiestich stretnutiach získali 11 z možných 12 bodov.
Ottawa nedala šancu Bostonu (7:2) a pripísala si tretie víťazstvo za sebou. Drake Batherson a Tim Stützle pomohli k presvedčivému triumfu zhodne dvoma gólmi a asistenciou, obranca Jake Sanderson nazbieral tri asistencie a Fabian Zetterlund mal bilanciu 1+1. Senators využili štyri presilovky z piatich. Bruins sa trápia, prehrali siedmy zápas z uplynulých ôsmich.
Pred Crosbym prekonali métu 1700 bodov v základnej časti NHL len ôsmi hráči - Wayne Gretzky (2857), Jaromír Jágr (1921), Mark Messier (1887), Gordie Howe (1850), Ron Francis (1798), Marcel Dionne (1771), Steve Yzerman (1755) a Mario Lemieux (1723). Líder „tučniakov“ má na konte 1701 bodov (632 gólov a 1069 asistencií), v klubovej histórii ich viac nazbieral len legendárny Lemieux (1723, 690+1033). Bryan Rust prispel k výhre Pittsburghu dvoma presnými zásahmi a asistenciou, Jevgenij Malkin zaznamenal gól a asistenciu a obranca Erik Karlsson tri asistencie. Penguins sa v úvode sezóny darí, v uplynulých šiestich stretnutiach získali 11 z možných 12 bodov.
Ottawa nedala šancu Bostonu (7:2) a pripísala si tretie víťazstvo za sebou. Drake Batherson a Tim Stützle pomohli k presvedčivému triumfu zhodne dvoma gólmi a asistenciou, obranca Jake Sanderson nazbieral tri asistencie a Fabian Zetterlund mal bilanciu 1+1. Senators využili štyri presilovky z piatich. Bruins sa trápia, prehrali siedmy zápas z uplynulých ôsmich.
NHL - výsledky:
Pittsburgh - St. Louis 6:3, Ottawa - Boston 7:2
Pittsburgh - St. Louis 6:3, Ottawa - Boston 7:2