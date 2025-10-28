Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. október 2025Meniny má Dobromila
< sekcia Šport

Crosby dosiahol 1700. bod, k výhre prispel gólom a dvomi asistenciami

.
Sidney Crosby (87) z tímu Pittsburgh Penguins sa vracia na striedačku po strelení gólu v tretej tretine hokejového zápasu NHL proti tímu St. Louis Blues v pondelok 27. októbra 2025 v Pittsburghu. Foto: TASR/AP

Pred Crosbym prekonali métu 1700 bodov v základnej časti NHL len ôsmi hráči.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 28. októbra (TASR) - Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby sa v noci na utorok gólom a dvomi asistenciami podieľal na víťazstve nad St. Louis 6:3 a pokoril métu 1700 bodov v zámorskej NHL. Stal sa deviatym hokejistom histórie, ktorý dosiahol tento míľnik. V druhom nočnom zápase si Ottawa poradila s Bostonom jasne 7:2.

Pred Crosbym prekonali métu 1700 bodov v základnej časti NHL len ôsmi hráči - Wayne Gretzky (2857), Jaromír Jágr (1921), Mark Messier (1887), Gordie Howe (1850), Ron Francis (1798), Marcel Dionne (1771), Steve Yzerman (1755) a Mario Lemieux (1723). Líder „tučniakov“ má na konte 1701 bodov (632 gólov a 1069 asistencií), v klubovej histórii ich viac nazbieral len legendárny Lemieux (1723, 690+1033). Bryan Rust prispel k výhre Pittsburghu dvoma presnými zásahmi a asistenciou, Jevgenij Malkin zaznamenal gól a asistenciu a obranca Erik Karlsson tri asistencie. Penguins sa v úvode sezóny darí, v uplynulých šiestich stretnutiach získali 11 z možných 12 bodov.

Ottawa nedala šancu Bostonu (7:2) a pripísala si tretie víťazstvo za sebou. Drake Batherson a Tim Stützle pomohli k presvedčivému triumfu zhodne dvoma gólmi a asistenciou, obranca Jake Sanderson nazbieral tri asistencie a Fabian Zetterlund mal bilanciu 1+1. Senators využili štyri presilovky z piatich. Bruins sa trápia, prehrali siedmy zápas z uplynulých ôsmich.



NHL - výsledky:

Pittsburgh - St. Louis 6:3, Ottawa - Boston 7:2
.

Neprehliadnite

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR

Exotické pláže, staroveké mesto či dračia šou. Aj toto ponúka Vietnam

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte slovenské hory?