Crosby, McDavid a Pietrangelo majú isté miesto v kanadskom tíme na ZOH

Ottawa 4. októbra (TASR) - Sidney Crosby, Connor McDavid a Alex Pietrangelo budú súčasťou kanadského tímu na olympijskom hokejovom turnaji v Pekingu. Aj keď účastníci ZOH 2022 ešte nenahlásili ani len širšie súpisky, podľa generálneho manažéra kanadskej reprezentácie Douga Armstronga má táto trojica miesto v konečnom výbere isté.



Podľa hokejového analytika Pierrea LeBruna z TSN určilo vedenie kanadského tímu v predstihu prvé tri mená na základe požiadavky zo strany Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), zámorskej NHL a hráčskej asociácie NHLPA. Tridsaťštyriročného Crosbyho čaká tretí olympijský štart. Kapitán Pittsburghu Penguins má zlato zo ZOH 2010 i 2014, vo Vancouveri 2010 svojím gólom v predĺžení rozhodol finálový súboj s USA.



V Soči bol pri zlatom kanadskom úspechu aj Pietrangelo, obranca Vegas Golden Knights sa predstaví na svojej druhej olympiáde. Lídra ofenzívy Edmontonu McDavida čaká premiéra pod piatimi kruhmi. Suverénne najproduktívnejší hráč minulej sezóny NHL už dávnejšie vyslovil želanie, že by si rád zahral na ZOH v jednom tíme s Crosbym, teraz sa mu prianie splní. "Títo traja hráči sú rodení víťazi a patria medzi absolútnu špičku v lige. Sid bude náš líder, som si istý, že veľmi pomôže aj realizačnému tímu. Pre mňa osobne je najlepší hráč na planéte už vyše dekádu," povedal Armstrong pre oficiálny web NHL.



Hráči z NHL sa predstavia na ZOH po ôsmich rokoch po tom, ako chýbali v Pjongčangu 2018. Vedenie zámorskej súťaže ohlásilo dohodu s NHLPA, Medzinárodným olympijským výborom (MOV) a IIHF o účasti profiligistov v Pekingu v septembri. Účastníci hokejového turnaja by mali do 15. októbra oznámiť širší zoznam približne 50 hráčov, z ktorého začiatkom januára budúceho roka vzíde konečná nominácia. Kanada sa na ZOH 2022 predstaví v A-skupine spoločne s USA, Nemeckom a domácou Čínou, slovenskí reprezentanti narazia v C-skupine na Fínsko, Švédsko a Lotyšsko.