Crosby po operácii zápästia nestihne štart novej sezóny

Pittsburgh 9. septembra (TASR) - Kapitán hokejistov Pittsburghu Penguins Sidney Crosby podstúpil operáciu zápästia a nestihne úvod novej sezóny NHL. Tridsaťštyriročný útočník bude pauzovať minimálne šesť týždňov.



Podľa generálneho manažéra "tučniakov" Rona Hextalla bola operácia nevyhnutná, aby sa Crosby zbavil dlhotrvajúcich zdravotných problémov. "Nie je to nič nové, hral s tým dlhší čas. Po vyčerpaní všetkých minimálne invazívnych možností a viacerých diskusiách sme sa rozhodli, že najlepším riešením bude operácia," uviedol Hextall v klubovom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AP.



Penguins otvoria tréningový kemp v závere septembra, nový profiligový ročník odštartujú 12. októbra zápasom na ľade dvojnásobného obhajcu Stanleyho pohára Tampy Bay. Crosby by sa mohol vrátiť do zostavy najskôr okolo 20. októbra.



V predchádzajúcej sezóne Crosby chýbal Pittsburghu v jedinom stretnutí skrátenej základnej časti, v ktorej nazbieral 24 gólov a 38 asistencií v 55 dueloch. Penguins vyhrali Východnú divíziu, ale v play off vypadli v 1. kole s New Yorkom Islanders. Hviezdny center získal v šiestich dueloch vyraďovačky dva body za gól a asistenciu.