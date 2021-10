Crosby po operácii zápästia prvýkrát trénoval so spoluhráčmi

Cranberry 10. októbra (TASR) - Kapitán hokejistov Pittsburghu Penguins Sidney Crosby sa už zapojil do spoločného tréningu po operácii zápästia, ktorú podstúpil pred mesiacom. Nestihne ale najmenej prvý týždeň novej sezóny NHL, informoval oficiálny portál profiligy.



Tridsaťštyriročný útočník sa zúčastnil rozkorčuľovania pred záverečným prípravným duelom "tučniakov", ktorý hostia v Columbuse vyhrali 4:3 po predĺžení. "Ide to podľa plánu a je tam progres. Bol to jeho prvý tréning, očakávam aj ďalšie. Veľmi nás teší pokrok, ktorý až do tohto bodu urobil. A je vo výbornej forme. Naozaj tvrdo pracoval s koučom Tyom Hennesom," povedal pre nhl.com tréner Pittsburghu Mike Sullivan.



V predchádzajúcej sezóne Crosby chýbal Pittsburghu v jedinom stretnutí skrátenej základnej časti, v ktorej nazbieral 24 gólov a 38 asistencií v 55 dueloch. Penguins vyhrali Východnú divíziu, ale v play off vypadli v 1. kole s New Yorkom Islanders. Hviezdny center získal v šiestich dueloch vyraďovačky dva body za gól a asistenciu.