Crosby posilní Kanadu na šampionáte, zrejme príde aj MacKinnon

Aktualizovaná súpiska Kanady pre MS 2025 /zdroj: hockeycanada.ca/:



Brankár: Dylan Garand (Hartford Wolf Pack/AHL)



Obrancovia: Travis Sanheim (Philadelphia Flyers), Noah Dobson (New York Islanders), Brandon Montour, Ryker Evans (obaja Seattle Kraken), MacKenzie Weegar (Calgary Flames)



Útočníci: Macklin Celebrini (San Jose Sharks), Travis Konecny, Tyson Foerster (obaja Philadelphia Flyers), Bo Horvat (New York Islanders), Adam Fantilli, Kent Johnson (obaja Columbus Blue Jackets), Barrett Hayton (Utah HC), Will Cuylle (New York Rangers), Ryan O'Reilly (Nashville Predators), Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins)



Ottawa 5. mája (TASR) - Kanadská hokejová reprezentácie hlási pred majstrovstvami sveta v Štokholme a Herningu (9.-25. mája) dve významné posily. Svoju účasť na šampionáte potvrdil kapitán Pittsburghu Sidney Crosby a k tímu by sa mohol pripojiť aj ďalší hviezdny útočník Nathan MacKinnon, ktorého Colorado vypadlo v 1. kole play off NHL v sedemzápasovej sérii s Dallasom. Podľa insidera TSN Darrena Dregera je „solídna šanca“, že MacKinnon, dlhoročný kamarát Crosbyho, príde na MS.Crosby a MacKinnon, obaja pochádzajúci z provincie Nova Scotia, boli spoluhráči na februárovom Turnaji štyroch krajín, kde pomohli kanadskej reprezentácii k celkovému triumfu po dramatickom finálovom víťazstve nad USA (3:2 pp). Spoločne získali zlato aj na MS 2015 v Česku. Pre Crosbyho to bola doteraz posledná účasť na svetovom šampionáte. V Prahe nazbieral 11 bodov (4+7) v 10 zápasoch, MacKinnon zaznamenal päť gólov a rovnaký počet asistencií.Tridsaťsedemročný Crosby má za sebou 20. sezónu v zámorskej profilige a zároveň v drese Pittsburghu. V 80 dueloch základnej časti získal 33 gólov a 58 asistencií, no Penguins tretí rok za sebou nepostúpili do play off. Dvadsaťdeväťročný MacKinnon si v základnej časti pripísal 32 gólov a 84 asistencií v 79 stretnutiach a tretiu sezónu za sebou tak nazbieral minimálne 110 bodov. Jeho Colorado však vypadlo už vo štvrťfinále Západnej konferencie, keď prehralo s Dallasom 3:4 na zápasy. MacKinnon zaznamenal v siedmich súbojoch série 11 bodov (7+4).Kanada vlani skončila na MS bez medaily, keď prehrala v dueli o bronz v Prahe zo Švédmi. Hráči z „krajiny javorového listu“ sa na tohtoročnom šampionáte predstavia v A-skupine v Štokholme, v ktorej sa stretnú aj so slovenskými reprezentantmi (v sobotu 17. mája). V základnej skupine narazia aj na Slovinsko, Lotyšsko, Francúzsko, Rakúsko, Fínsko a domáce Švédsko.