Crosby prekonal rekord Gretzkého, Slafkovský aj Pospíšil bodovali

NHL - sumáre:



Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins 7:3 (2:1, 5:0, 0:2)



Góly: 1. Thompson (Benson, Dahlin), 5. Krebs (Tuch, Clifton), 24. Kulich (Byram, Thompson), 26. Samuelsson (Rosen, Dahlin), 32. Kulich (Byram, Quinn), 33. Kozak (Malenstyn, Krebs), 40. Tuch (Power, Kozak) - 12. Crosby (Rakell, Grzelcyk), 43. Lizotte, 54. Hayes (Timmins, Graves). Brankári: Reimer - Jarry (26. Nedeljkovic), strely na bránku: 30:25.







Detroit Red Wings - Ottawa Senators 3:4 (0:2, 0:1, 3:1)



Góly: 46. Kane (DeBrincat, Raymond), 52. Raymond (Kasper), 56. Tarasenko (Compher, Smith) - 6. Chabot (Zetterlund), 14. Stützle, 22. Perron (Batherson), 49. Amadio (Highmore). Brankári: 22. Lyon (Talbot) - Ullmark, strely na bránku 34:32.







Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens 6:4 (3:1, 0:0, 3:3)



Góly: 2. Mičkov (Konecny, Couturier), 11. Deslauriers (Lycksell, Abols), 12. Couturier (Mičkov, Pelletier), 51. Foerster (Seeler, Brink), 52. Couturier, 54. Mičkov - 8. Newhook (Savard, Hutson), 43. Caufield (Struble, Hutson), 54. Dvorak (Anderson, Gallagher), 57. Laine (Suzuki, SLAFKOVSKÝ). Brankári: Ersson - Dobeš, strely na bránku: 30:30.







Tampa Bay Lightning - Utah Hockey Club 8:0 (2:0, 4:0, 2:0)



Góly: 2. Guentzel (Kučerov, McDonagh), 5. Hedman (Moser, Hagel), 26. Goncalves (Lilleberg, Gourde), 30. Kučerov (Point, Raddysh), 38. Guentzel (Kučerov, Hedman), 40. Bjorkstrand (Gourde, McDonagh), 49. Point (Kučerov, Hedman), 55. Bjorkstrand (Perbix). Brankári: Vasilevskij - Vejmelka (30. Stauber), strely na bránku: 21:25.







Minnesota Wild - Washington Capitals 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)



Góly: 6. Merrill (Shore), 33. Gaudreau (Boldy, Johansson), 40. Boldy (Rossi, Hinostroza), 59. Gaudreau (Spurgeon) - 8. Roy (Raddysh, Eller), 9. Duhaime (Dowd, Beauvillier). Brankári: Gustavsson - Lindgren, strely na bránku: 21:30.







Nashville Predators - St. Louis Blues 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)



Góly: 3. Svečkov (Bunting, Englund), 11. Skjei (Evangelista, Bellows) - 31. Holloway (Thomas), 52. Fowler (Neighbours, Schenn), 53. Holloway (Thomas, Leddy). Brankári: Saros - Hofer, strely na bránku: 18:21.







Calgary Flames - Dallas Stars 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)



Góly: 29. Kadri (POSPÍŠIL, Zary), 41. Kadri (Huberdeau, Frost) - 8. Hintz (Rantanen, Robertson), 33. Johnston, 35. Granlund (Marchment, Duchene), 54. Rantanen (Hintz, Robertson), 59. Duchene (Marchment). Brankári: Wolf - DeSmith, strely na bránku: 48:19.







Colorado Avalanche - Los Angeles Kings 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)



Góly: 26. O'Connor (Makar, Drury), 27. Nečas (Girard, Nelson), 36. Nečas (Makar, Drouin), 45. Drouin (MacKinnon, Nečas). Brankári: Blackwood - Rittich, strely na bránku: 26:22.







Seattle Kraken - Edmonton Oilers 6:1 (0:0, 5:0, 1:1)



Góly: 22. Schwartz (Burakovsky, McCann), 24. Schwartz, 31. Nyman (Larsson, Dunn), 32. Beniers (Kakko, Nyman), 33. Burakovsky (Evans), 49. McCann (Eyssimont) - 45. Hyman. Brankári: Daccord - Pickard (41. Rodrigue), strely na bránku: 37:37.







San Jose Sharks - Toronto Maple Leafs 6:5 pp a sn (2:1, 2:2, 1:2 - 0:0, 1:0)



Góly: 8. Toffoli (Carlsson, Liljegren), 18. Graf (Ferraro), 22. Wennberg (Toffoli, Liljegren), 34. Eklund, 44. Toffoli (Eklund, Celebrini), rozh. náj. Celebrini - 15. Nylander (Knies, Tavares), 25. Matthews (Knies, Marner), 36. Laughton (Kämpf, Ekman-Larsson), 60. Tavares (Marner), 60. Nylander (Marner, Matthews). Brankári: Georgijev - Woll, strely na bránku: 35:35.







Slováci v akcii



Juraj Slafkovský (Montreal) 20:35 0 1 1 +1 1 0



Martin Pospíšil (Calgary) 15:10 0 1 1 -2 5 2



Martin Fehérváry (Washington) 17:02 0 0 0 +1 2 0



Erik Černák (Tampa Bay) 14:40 0 0 0 +2 0 7



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 28. marca (TASR) - Kanadský hokejista Sidney Crosby dosiahol v nočnom zápase zámorskej NHL významný míľnik. Tridsaťosemročný útočník Pittsburghu skóroval pri prehre na ľade Buffala (3:7), čím dosiahol 80. bod v sezóne a s určitosťou tak zaznamená jubilejnú 20. sezónu za sebou s priemerom jedného bodu na zápas. Prekonal tak rekord legendárneho Waynea Gretzkého. Do nočných zápasov zasiahli štyria Slováci, z nich si asistenciu pripísali Juraj Slafkovský v drese Montrealu a Martin Pospíšil za Calgary. Obranca Erik Černák nebodoval, no jeho Tampa Bay deklasovala Utah 8:0.Canadiens nepomohol Slafkovského 44. bod v sezóne a "Habs" prehrali na ľade Philadelphie 4:6. Kanadský tím od úvodu doťahoval, po úvodnej tretine prehrával 1:3. Na rozdiel gólu sa priblížili hostia v tretej časti, no Flyers napokon po výmene trénera Johna Tortorellu ukončili šesťzápasovú sériu prehier. Slafkovský na ľade strávil 20:35 min a pripísal si plusový bod. Asistoval až pri poslednom štvrtom góle svojho tímu, keď v útočnom pásme adresoval zadovku od mantinelu na kapitána Nicka Suzukiho. Puk si vymenil s fínskym útočníkom Patrickom Lainem a ten uzavrel na konečných 4:6. Montreal prehral už štvrtý duel za sebou a nevyužil možnosť vzdialiť sa svojím konkurentom v boji o druhú kartu vo Východnej konferencii.Crosby má na konte 80 bodov (26+54) vo svojej 20. profiligovej sezóne. Penguins čaká už iba osem duelov v závere základnej časti a center elitnej formácie "tučniakov" tak nemôže prísť o priemer bodu na zápasu. Gretzky mal vo svojich prvých 19. sezónach priemer aspoň bod na jeden duel, v tej dvadsiatej však nazbieral v 70 zápasoch za New York Rangers iba 62 bodov (9+53).Černák sa vrátil do zostavy Tampy po tom, ako nedohral prechádzajúci duel, odohral 14:40 min a na konte mal dve plusky. V prvej tretine sa slovenský obranca pobil s Michealom Kesselringom a bola to jeho druhá bitka v sezóne. Černákov spoluhráč z obrannej dvojice Ryan McDonagh si pripísal dve asistencie vo svojom 1000. zápase v NHL. "Blesky" predviedli až 38,1-percentnú úspešnosť streľby, keď na gól premenil až osem z 21 streleckých pokusov. Hostia sa nepresadili ani raz z 25 striel a Andrej Vasilevskij dosiahol šieste čisté konto v sezóne, jubilejné 40. v kariére. Gól a tri asistencie nazbieral Nikira Kučerov a so 105 bodmi je druhý najproduktívnejší hráč NHL.Tretí z kvarteta Slovákov obranca Martin Fehérváry nemal po stretnutí radosť z víťazstva svojho tímu. Washington prehral na ľade Minnesoty 2:4. Fehérváry odohral 17:02 min a na konte mal jeden plusový bod.Netešil sa ani Pospíšil, jeho Calgary prehralo doma s Dallasom 2:5. Slovenský útočník odohral 15:10 min a zaznamenal dve mínusky. Pospíšil asistoval pri prvom góle “plameňov”, keď posunul puk Nazemovi Kadrimu, “odpratal” mu dvoch obrancov a Kadri vyrovnal na 1:1. Flames boli aktívni, ale vylámali si zuby na brankárovi Caseym DeSmithovi, ktorý zaznamenal 46 úspešných zákrokov. Calgary prehralo prvýkrát po štyroch dueloch. Aktuálne na postup do play off strácajú Flames šesť bodov, ale odohrali o tri zápasy menej ako St. Louis. Jeden z gólov Dallasu strelil Mikko Rantanen a po Teemum Selännem a Jarim Kurrim sa stal tretím Fínom, ktorý mal aspoň päť 30-gólových sezón za sebou.Blues otočili v Nashville z 0:2 na 3:2, keď dvakrát skóroval Dylan Holloway a natiahli víťaznú sériu na osem zápasov. Slovenský útočník Dalibor Dvorský bol opäť len zdravý náhradník, nehral ešte ani Pavel Bučnevič. Nashville už stratil definitívne šancu na postup do play off.