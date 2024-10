Crosby rozhodol o triumfe Pens a prekonal métu 1600 bodov

NHL - výsledky:



Pittsburgh - Buffalo 6:5 pp, Toronto - Los Angeles 6:2, Colorado - Boston 3:5, Anaheim - Utah 5:4 pp

New York 17. októbra (TASR) - Kanadský hokejista Sidney Crosby prispel víťazným gólom a dvoma asistenciami k triumfu Pittsburghu nad Buffalom 6:5 po predĺžení a stal sa desiatym hráčom histórie, ktorý sa v zámorskej NHL dostal na métu 1600 bodov. Štyri body (1+3) dosiahol jeho spoluhráč Jevgenij Malkin a zaznamenal svoj 500. gól v profilige. Utah bez slovenského obrancu Patrika Kocha prehral v Anaheime 4:5 po predĺženíCrosby dosiahol míľnik už v prvej tretine, keď sa v presilovke podieľal na presnom zásahu Bryana Rusta na 1:2. Druhú asistenciu pridal v 44. minúte, po jeho prihrávke sa v páde z jubilejného gólu v kariére tešil Malkin a upravil na 4:3 z pohľadu domácich. Hostia otočili skóre na 5:4, no 46 sekúnd pred koncom tretej tretiny zariadil Rickard Rakell predĺženie a v ňom Crosby v početnej výhode rozhodol o triumfe domácich. Na konte tak má celkovo 1602 bodov (593+1009) v 1277 dueloch základnej časti.Malkin sa stal 48. hráčom v histórii NHL s 500 gólmi. "Nie je ľahké streliť toľko gólov, bola to dlhá cesta. Chcel som túto hranicu dosiahnuť už v minulej sezóne, ale som šťastný, že sa mi to podarilo dnes večer. Teraz som už pokojnejší a asi prvýkrát môžem povedať, že som na seba hrdý," uviedol Malkin, ktorý sa na číslo 500 dostal vo svojom 1150 vystúpení v NHL.Utah prehral v Anaheime 4:5 po predĺžení. V zostave hostí chýbal slovenský obranca Patrik Koch, ktorého len krátko pred stretnutím povolali z farmy. V drese Tucsonu v nižšej AHL odohral v úvode sezóny dva zápasy bez zisku bodu. Debut v NHL zažil v minulom ročníku, keď v marci nastúpil na jeden duel, v ktorom nebodoval.Tretí triumf za sebou si pripísalo Toronto, ktoré aj vďaka gólu a dvoma asistenciám Austona Matthewsa vyhralo nad Los Angeles 6:2. Colorado nebodovalo ani vo svojom štvrtom stretnutí v novej sezóne, doma podľahlo Bostonu 3:5.