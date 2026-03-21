Crosby rozhodol o víťazstve Pittsburghu nad Winnipegom 5:4
Autor TASR
New York 21. marca (TASR) - Hokejisti Pittsburghu Penguins zdolali v sobotňajšom zápase NHL Winnipeg Jets 5:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Víťazstvo „tučniakov“ zariadil rozhodujúcim samostatným nájazdom kapitán Sidney Crosby. Pittsburgh je naďalej na popredných priečkach Východnej konferencie, keď mu patrí 4. miesto so ziskom 86 bodov. Winnipeg je na západe na 12. priečke a jeho šanca na play off sa zmenšuje.
Stretnutie sa začalo v rýchlom tempe, keď domáci viedli už po 122 sekundách 2:0. Winnipeg však o necelé dve minúty znížil a v druhej tretine vyrovnal v oslabení zásluhou Colea Koepkeho. Penguins poslal späť do vedenia Erik Karlsson, ale v treťom dejstve najprv vyrovnal Neal Pionk a následne skóre otočil Brad Lambert. Karlsson poslal duel druhým gólom v zápase do predĺženia, v ktorom sa však nerozhodlo, víťazstvo Pittsburghu zariadil v samostatných nájazdoch Crosby.
NHL - sumár:
Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets 5:4 pp a sn (2:1, 1:1, 1:2 - 0:0, 1:0)
Gôly: 2. Činachov (Malkin, Wotherspoon), 3. Rakell (Rust, Girard), 36. Karlsson (Wotherspoon, Činachov), 53. Karlsson (Rust, Crosby), rozh. nájazd: Crosby - 4. Barron (Lambert), 27. Koepke (Lowry), 45. Pionk (Toews, Nyquist), 49. Lambert. Brankári: Šilovs - Hellebuyck, strely na bránku: 30:25.
