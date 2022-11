Crosby sa bodovo dotiahol na Oatesa, hetriky Karlssona a Kanea

New York 2. novembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Sidney Crosby sa po góle v nočnom zápase s Bostonom (5:6 pp) dostal na 18. miesto v historickom poradí produktivity NHL. Zásah, ktorým už v 30. sekunde otvoril skóre, znamenal pre neho 1421. bod v profilige a vyrovnal sa ním Adamovi Oatesovi. Na 17. v poradí Bryana Trottiera má zatiaľ stratu štyri body.



V podaní Crosbyho to bol 14. gól v úvodnej minúte zápasu, čím vytvoril nový rekord NHL. Doterajší držal Mark Messier, ktorý v 1. minúte skóroval 13-krát. Kapitán Pittsburghu sa do štatistík významne zapíše ziskom najbližšej asistencie. Doteraz ich v základnej časti nazbieral 899 a môže sa stať 20. hráčom v histórii, ktorý sa dostane na métu 900.



Obrancu Erika Karlssona v nedávnych sezónach často kritizovali fanúšikovia aj hokejoví odborníci, no do štvrtého ročníka v drese San Jose sa rozbehol vo forme. Potvrdil ju aj v utorňajšom zápase proti Anaheimu, v ktorom dosiahol prvý hetrik sezóne. Pridal k nemu aj asistenciu, ale ani jeho bilancia 3+1 nestačila "žralokom" na víťazstvo. V súboji tímov zo spodnej časti tabuľky Západnej konferencie podľahli Anaheimu 5:6 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Karlsson má po 12 zápasoch bilanciu 9 gólov, 6 asistencií a s 15 bodmi vedie tímové bodovanie aj produktivitu obrancov celej súťaže. "Každý vidí, že je to svetový hráč. Hovoríme o dvojnásobnom víťazovi Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu ligy, ktorý má stále iba 32 rokov. Má pred sebou ešte veľa dobrých sezón. Teraz hrá presne tak ako má hrať víťaz Norrisovej trofeje," povedal tréner Sharks David Quinn.



Ďalšiu bodovú žatvu v sezóne zaznamenali produktívne esá Edmontonu Connor McDavid a Leon Draisaitl, ku ktorým sa hetrikom pridal Evander Kane. Tomu stačil 9. trojgólový večer kariéry iba na pozíciu tretej hviezdy zápasu. Oilers zdolali Nashville 7:4 po tom, čo už po 1. tretine viedli 4:1. McDavid, ktorý strelil 250. gól kariéry, si pripísal štyri body (2+2) a s 22 bodmi je líder kanadského bodovania celej súťaže. Jeden bod na neho stráca Leon Draisaitl, ktorý bol najproduktívnejší hráč večera so ziskom 5 bodov za gól a štyri asistencie. "Sme za to platení, aby sme boli produktívni v ofenzíve. Je dobré, že sa nám to darí, ale dôležité je, že sme tým pomohli tímu k víťazstvu. Connor aj ja už máme nejaké ceny a sme na ne hrdí, ale chceme veľký tímový úspech. Preto je dôležité, že máme dobrý štart do sezóny," povedal Draisaitl.