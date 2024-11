Crosby strelil 600. gól, míľnik dosiahol ako 21. hráč v histórii

Pittsburgh 24. novembra (TASR) - Sidney Crosby sa stal 21. hokejistom v histórii zámorskej NHL, ktorý strelil 600 gólov. Tridsaťsedemročný kapitán Pittsburghu Penguins dosiahol tento míľnik v domácom zápase proti Utahu Hockey Club, v ktorom však “tučniaci” prehrali 1:6.



Crosby znížil v druhej tretine v presilovej hre 5 na 3 po prihrávke Erika Karlssona na 1:2 a rozjasal divákov v PPG Paints Arena. Po góle naskákali na ľad všetci hráči Penguins a išli k významnej méte Crosbymu pogratulovať.



“Bol to príjemný pocit, z tribún išla energia. Škoda, že sme na to nenadviazali. Ale ten moment po góle som si užil,” povedal pre nhl.com Crosby, ktorý je po Alexandrovi Ovečkinovi (868) druhým aktívnym hráčom so 600 gólmi. V drese Pittsburghu dosiahol na túto métu okrem neho len Mario Lemieux (690).



V hľadisku sledovali veľký Crosbyho moment aj jeho rodičia, otec Troy a mama Trina, ako aj ďalší členovia rodiny. Spoločne si pri ďalšej komerčnej prestávke vychutnali aj video, v ktorom zmapovali významné momenty pittsburghskej osemdesiatsedmičky. Vo videu nechýbal ani prvý Crosbyho gól, ktorý strelil vo svojom treťom zápase v kariére v bývalej Mellon Arene 8. októbra 2005 proti Bostonu Bruins. V zábere bola aj radosť na lavičke Lemieuxa, ktorý hral svoju poslednú 17. sezónu.



Crosby si v NHL obliekol len dres Pittsburghu, v ktorom nastúpil na 1295 zápasov, čo je najviac v klubovej histórii. S 1617 bodmi (600+1017) je na druhom mieste za Lemieuxom (1723). Vo svojej 20. sezóne v NHL nazbieral 21 bodov (8+13) v 23 zápasoch. V každej z doterajších 19 sezón mal minimálne bod na zápas, čím vyrovnal rekord NHL Waynea Gretzkého. Legendárny útočník s číslom 99 mal minimálne bod na zápas v prvých 19 sezónach, v poslednej 20. sa mu to už v drese New Yorku Rangers (1998-99) nepodarilo, keď v 70 dueloch nazbieral 62 bodov (9+53).



Crosby získal dvakrát trofej Mauricea Richarda pre najlepšieho strelca NHL (2009-10, 2016-17), dvakrát získal prestížnu Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča a takisto dvakrát Art Rossovu trofej pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti. S Pittsburghom vyhral trikrát Stanley Cup a dvakrát sa stal najužitočnejším hráčom play off (Conn Smythe Trophy).