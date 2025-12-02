Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Crosby strelil u súperov 300 gólov, pred ním sa to podarilo 13 hráčom

Na snímke Sidney Crosby. Foto: TASR/AP

Crosby je aj v súčasnom ročníku líder svojho tímu a aj vo svojej 21. sezóne má reálnu šancu dosiahnuť priemer minimálne bod na zápas.

Philadelphia 2. decembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Sidney Crosby sa stal 14. hráčom v histórii NHL, ktorý strelil v zápase na ľade Philadelphie, v ktorom dvoms gólmi prispel k presvedčivému triumfu 5:1. V prebiehajúcej sezóne 2025/2026 nastrieľal už 18 gólov a v tabuľke strelcov figuruje na 3. mieste.

Pre 38-ročného Crosbyho to bol už 59. gól proti Philadelphii, s ktorou odohral 92 zápasov. V noci na utorok strelil prvý aj druhý gól svojho tímu a napokon si pripísal aj víťazný presný zásah, keďže Flyers skórovali iba raz. Bol to pre neho 102. víťazný gól, vďaka ktorému sa v tejto štatistike osamostatnil na 9. mieste historického poradia pred Jaromem Iginlom (101). Najviac ich doteraz strelil Alexander Ovečkin (139). Pred Crosbym figurujú Brendan Shanahan a Patrick Marleau (109).

Crosby je aj v súčasnom ročníku líder svojho tímu a aj vo svojej 21. sezóne má reálnu šancu dosiahnuť priemer minimálne bod na zápas. Vylepšil by tak rekord, ktorý stanovil v uplynulej sezóne, ktorá bola pre neho 20. s priemerom nad bod na zápas. Ak by si udržal súčasné bodové a gólové tempo, mal by na konci základnej časti 95 bodov a 59 gólov.
