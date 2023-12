Crosby vyrovnal zápis Robitailla, DeBrincat dosiahol 400. bod

New York 19. decembra (TASR) - Kanadský útočník Sidney Crosby rozhodol o triumfe Pittsburghu nad Minnesotou 4:3 v nočnom zápase NHL. Zaznamenal svoj 89. víťazný gól v kariére a vyrovnal zápis Luca Robitailla na 24. mieste v histórii profiligy. Krídelník Alex DeBrincat strelil v stretnutí proti Anaheimu (3:4) dva presné zásahy a prekonal hranicu 400 bodov.



Kapitán Penguins rozhodol o triumfe nad Minnestou 4:3 v 47. minúte počas presilovej hry. Na konte má už 1535 bodov (568+967) a v historickej tabuľke produktivity mu patrí 13. miesto. Crosby sa podieľal na víťaznom góle 254. raz v kariére (89+165). Len piati hráči sa podieľali na väčšom počte víťazných gólov - Wayne Gretzky (330), Jaromír Jágr (315), Gordie Howe (283), Ron Francis (275) a Phil Esposito (264).



Penguins viedli 3:0, ale o náskok prišli na začiatku tretej časti, keď vyrovnal Vinni Lettieri. Pittsburgh predĺžil svoju bodovú sériu proti Wild na 10 zápasov. "Bolo dôležité dostať sa do vedenia, no nedokázali sme si ustrážiť náskok. Budeme sa snažiť na tom pracovať, aby sme to nabudúce zvládli," skonštatoval Crosby.



Ani dva góly DeBrincata nestačili Detroitu na body a Red Wings prehrali v šiestom z uplynulých siedmich duelov. Dvadsaťšesťročný americký útočník sa stal štvrtým hráčom v klubovej histórii za uplynulých 10 rokov, ktorý skóroval v deň svojich narodenín, po Martinovi Frkovi (5. 10. 2017), Slovákovi Tomášovi Tatarovi (1. 12. 2015) a Johanovi Franzenovi (23. 12. 2014). DeBrincat nastúpil v tejto na všetkých 31 duelov a získal 28 bodov (15+13). V stretnutí proti Anaheimu zaznamenal oba góly počas presilových hier. Najprv v 48. minúte znížil na 2:4, čo bol jeho 400. bod a o desať minút neskôr svoju štatistiku vylepšil, keď upravil na konečných 3:4. Po stretnutí ho mrzela ďalšia prehra: "Sú to dva body, ktoré sme odovzdali súperovi a zbytočne sme ich stratili," uviedol.



Na strane Ducks potvrdil formu Adam Henrique. Kanadský útočník spolu s Troyom Terrym pomohli tímu zhodne gólom a asistenciu. Henrique nadviazal na výkon z predchádzajúceho duelu, keď proti New Jersey Devils dosiahol prvý hetrik v kariére. Stal sa štvrtým hráčom za Anaheim, ktorý strelil aspoň štyri góly v dvoch dueloch počas dvoch dní. Pridal sa k Teemu Selännemu (7x), Paulovi Kariyovi (3x) a Václavovi Prospalovi (1x).