Crouser má tretí majstrovský titul v sérii, stačilo mu 22,34
Tridsaťdvaročný Crouser pre zranenie absolvoval iba druhé preteky sezóny, na vrchol sezóny sa však dokázal dobre pripraviť.
Autor TASR
Tokio 13. septembra (TASR) - Americký guliar Ryan Crouser sa stal tretíkrát za sebou majstrom sveta. Na šampionáte v Tokiu stačil svetovému rekordérovi k titulu výkon 22,34 m.
Tridsaťdvaročný Crouser pre zranenie absolvoval iba druhé preteky sezóny, na vrchol sezóny sa však dokázal dobre pripraviť. K titulu mu stačil jediný vrh cez 22 metrov, ktorý predviedol v piatej sérii. Aj druhým najlepším výkonom 21,99 z druhej série by však zvíťazil. Svoju zbierku z globálnych podujatí tak rozšíril na šesť najcennejších kovov, na konte má tri zlatá aj z olympiády.
Druhý skončil Mexičan Uziel Muňoz, ktorý v záverečnej sérii zlepšil národný rekord na 21,97. Z bronzu sa mohol tešiť Talian Leonardo Fabbri, jeho výkon 21,94 mal rovnakú hodnotu ako štvrtého Novozélanďana Toma Walsha. Rozhodli druhé najlepšie pokusy, obhajca striebra mal na konte 21,83, majster sveta z roku 2017 21,58.
MS v Tokiu - finále:
Muži
guľa: 1. Ryan Crouser (USA) 22,34, 2. Uziel Muňoz (Mex.) 21,97, 3. Leonardo Fabbri (Tal.) 21,94, 4. Tom Walsh 21,94, 5. Chukwuebuka Cornnell Enekwechi (Nigéria) 21,52, 6. Adrian Piperi (USA) 21,50, 7. Josh Awotunde (USA) 21,14, 8. Scott Lincoln (V. Brit.) 21,00, 9. Konrad Bukowiecki (Poľ.) 20,66, 10. Marcus Thomsen (Nór.) 20,53
