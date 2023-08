Crouser vrhol v guli druhý výkon histórie

Budapešť 20. augusta (TASR) - O zatiaľ najhodnotnejší výkon atletického svetového šampionátu v Budapešti sa postaral americký guliar Ryan Crouser. Posledným pokusom hodil 23,51 m, čo je druhý najlepší výkon histórie. Crouserov počin je o to obdivuhodnejší, že nebol v ideálnom zdravotnom stave. Nedlho pred majstrovstvami lekári objavili v jeho nohe krvné zrazeniny.



Crouser v máji v Los Angeles vylepšil svoj vlastný svetový rekord na 23,56 m a v metropole Maďarska nemal konkurenciu. Už druhým pokusom vylepšil svoj vlastný rekord šampionátu o štyri centimetre na 22,98, aby už ako istý víťaz v šiestej sérii odhodil guľu do sfér, kam sa žiaden z jeho súperov nikdy nedokázal dostať. Crouser má aktuálne na konte už štyri najlepšie výkony histórie, druhý v historických tabuľkách je jeho krajan Joe Kovacs sa 23,23. "Po všetkom, čo sa mi stalo, to môžem označiť za najlepší výkon môjho života. Mám zdravotné problémy a s tým súviselo veľa stresu. Posledný pokus bol testamentom tvrdej práce a nadšenia uplynulých rokov. Fenomenálny hod," tešil sa podľa AP Crouser, ktorý už je dvojnásobným majstrom sveta i dvojnásobným olympijským šampiónom.



Rodák z Oregonu prezradil, že štartom v Budapešti si nebol vôbec istý. Viac riešil s lekármi, ako rozpoznať príznaky pľúcnej embólia. "Dozvedel som sa, že symptómy sú zhoršené dýchanie, vyšší krvný tlak, pocit ťažoby v hrudníku. Uvedomil som si, že podobné veci pociťujem aj pri súťažení na svetovom šampionáte," doplnil Crouser.



Striebro získal prekvapujúco Talian Leonardo Fabbri, ktorý si vylepšil osobák na 22,34. Bronz vybojoval Kovacs za 22,12, pre ktorého mala súťaž špeciálnu príchuť, keďže jeho starý otec emigroval do USA práve z Maďarska. Dvojnásobný majster sveta využil príležitosť a navštívil s ním aj jeho rodnú obce Szentpéterfa.