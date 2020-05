Hádzanársky klub Crows Košice si pomáha aj vlastným podnikaním

Košice 16. mája (TASR) - Pre hádzanársky klub Crows Košice bola sezóna 2019/2020 nádejne rozbehnutá, tím mútil vody medzi extraligovými favoritmi a bonbónikom bola výhra nad Tatranom Prešov. Predčasné ukončenie ročníka bolo podľa hrajúceho prezidenta klubu Filipa Fabišíka veľmi bolestivé, no klub sa už pozerá dopredu. Košičanov však čakajú veľké výzvy, jednou z nich bude riešenie finančných strát, prezradil Fabišík pre TASR.



V Crows Košice si uvedomujú nástrahy, ktoré klub zasiahnu po reštarte hádzanárskeho diania. Očakávané finančné výpadky môžu zásadne ovplyvniť chod klubu, preto Fabišík a spol. už hľadajú riešenia. "Máme vízie, ako to chceme robiť. Pripravený je permanentkový systém, ktorý sme doteraz nemali. V prvej extraligovej sezóne sme chceli ukázať, že stojí za to kúpiť si permanentku na Crows Košice. Zatiaľ nemáme predstavu, ako veľmi nás budú chcieť a môcť podporiť košické firmy. Očakávame, že viacerí z našich partnerov znížia svoje príspevky, prípadne úplne vypadnú. Budeme musieť nájsť nové riešenia a už ich aj hľadáme. Ako klub rozširujeme svoje podnikateľské činnosti. Veľa bude závisieť od toho, či z našich vlastných zdrojov dokážeme vykryť hádzanú. Čas na diplomatické odpovede sa už skončil. Jednoducho povedané, je to zlé. Mesiace marec, apríl a máj sú pre nás kľúčové v získavaní kapitálu do klubu a o tieto príjmy sme prišli. Je veľmi otázne, za akých podmienok nastúpime do ďalšej sezóny," povedal Fabišík pre TASR.



Veľa otáznikov sa týka aj športovej stránky, no Fabišík uistil, že klub podá prihlášku do extraligy a tím opäť povedie tréner Radoslav Antl: "So spoločným tréningom by sme chceli začať čo najskôr, ale presný termín zatiaľ nevieme. Zloženie kádra je otázka budúcnosti, hráči si musia nastaviť svoje pracovné i ďalšie aktivity."



Otázniky sa týkajú aj samotnej extraligy, rôzne názory sa viažu najmä k plánovanému začiatku nového ročníka. "Nie je správne, aby sa liga začala už koncom augusta. Dôvod je jednoduchý: Firmy sa musia spamätať, aby reálne vedeli, v akom ekonomickom stave sú. Takisto mesto a štát si musia nastaviť isté veci. A to isté sa týka aj klubov, resp. hráčov, ktorí nebudú takmer pol roka trénovať. Ja by som navrhol posunúť štart sezóny o dva mesiace neskôr. Dôležité bude, aké opatrenia budú prijaté. Za kľúčovú považujem najmä otázku, či budú zápasy aj s divákmi na tribúnach, pretože šport bez divákov nemá požadovaný efekt. Ja verím a dúfam, že keď sa to spustí, tak aj s divákmi," zamyslel sa Fabišík.



Sezónu 2019/2020 mal košický tím nádejne rozbehnutú. V základnej časti obsadil 3. miesto so 6-bodovou stratou na Tatran Prešov a v play off sa hotoval na medailu. "Bol to pre mňa jeden z najväčších zážitkov v živote. Boli sme prvý rok v extralige, navyše s fantastickými hráčmi. Vrátili sa Vlado Guzy, Paťo Hruščák či Tomáš Urban, v podstate základ reprezentácie. Doma sme neprehrali ani jeden zápas, boli sme blízko k medaile. Ja si dovolím tvrdiť, že by sme nejakú získali. Preto sme prežívali obrovské sklamanie z toho, že sme túto sezónu nemohli ukončiť štandardným spôsobom. Sme však veľmi vďační za podporu fanúšikov a ďakujem aj všetkým hráčom, ktorí vytvorili výborný kolektív a dokumentovali to aj výsledkami. Vedel som, akých hráčov máme a aký tréner je Rado Antl. Skúsenosti vyššie menovaných, ale aj kvality ďalších, sa potvrdili aj na palubovke. Jasný dôkaz bol triumf nad Tatranom Prešov 27:25 v 18. kole. To je pre nás bonbónik," povedal Fabišík.



Ten by mal popri pozícii prezidenta opäť pôsobiť aj ako brankár Crows, a tak sa venuje aj vlastnej športovej príprave. Aj univerzálna spojka Vladimír Guzy sa udržiava vo forme individuálnymi tréningami. "S chlapcami, najmä so zahraničia, sme si volali cez internet a posúvali si tréningové tipy. Po uvoľnení opatrení sa už stretávame viacerí a vytvárame si tréningy. Nie je to však také, že by sme pri tom "zomierali," ale skôr voľnejšie na udržanie kondície. Nie som typ, ktorý by priberal, takže túto starosť nemám. Je však pravda, že každý kilogram navyše prekáža pri športe, takže niektorých športovcov asi čaká aj zhadzovanie kíl. Loptu som nedržal takmer tri mesiace a môžem povedať, že mi to chýba. Celý život som športoval v kolektíve, nebol som zvyknutý na takýto individuálny režim," uviedol Guzy pre TASR.