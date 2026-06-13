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Cruise sledoval duel s Beckhamom, na tribúne aj Paris Hilton
Futbal si vo VIP lóži vychutnal aj Bill Gates, nechýbal Kareem Abdul-Jabbar.
Autor TASR
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Inglewood 13. júna (TASR) - Úvodný zápas futbalistov USA na majstrovstvách sveta proti Paraguaju prilákal do hľadiska v Los Angeles viaceré známe osobnosti zo sveta športu i šoubiznisu. Medzi divákmi nechýbali bývalý anglický reprezentant David Beckham s manželkou Victoriou, vedľa nich sedel herec Tom Cruise.
Američania vstúpili do turnaja ako posledný z troch hostiteľov šampionátu po tom, čo turnaj vo štvrtok otvorilo Mexiko víťazstvom nad JAR 2:0 a Kanada o deň neskôr remizovala s Bosnou a Hercegovinou (1:1). Na zápase v Inglewoode na predmestí LA sa podľa očakávania objavili aj viaceré hviezdy filmového a spoločenského života.
Beckhamovci sledovali stretnutie po boku Cruisea len niekoľko hodín po tom, ako bývalý stredopoliar Manchestru United a Realu Madrid získal vlastnú hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy. Tejto pocty sa mu dostalo ako vôbec prvému futbalistovi v histórii. Na veľkoplošnej obrazovke sa počas stretnutia objavila aj herečka Halle Berryová, známa aj z bondovky Dnes neumieraj z roku 2002.
Medzi divákmi boli aj herci Leonardo DiCaprio, či Rob Lowe a pozornosť kamier vzbudila aj americká podnikateľka a mediálna celebrita Paris Hilton, ktorá si počas zápasu robila selfie fotografiu. Futbal si vo VIP lóži vychutnal aj Bill Gates, nechýbal Kareem Abdul-Jabbar.
Prezident USA Donald Trump už predtým oznámil, že na duel s Paraguajom nepríde. Zastúpil ho americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Domáci tím odštartoval turnaj s Paraguajom hladkým triumfom 4:1 v D-skupine.
Američania vstúpili do turnaja ako posledný z troch hostiteľov šampionátu po tom, čo turnaj vo štvrtok otvorilo Mexiko víťazstvom nad JAR 2:0 a Kanada o deň neskôr remizovala s Bosnou a Hercegovinou (1:1). Na zápase v Inglewoode na predmestí LA sa podľa očakávania objavili aj viaceré hviezdy filmového a spoločenského života.
Beckhamovci sledovali stretnutie po boku Cruisea len niekoľko hodín po tom, ako bývalý stredopoliar Manchestru United a Realu Madrid získal vlastnú hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy. Tejto pocty sa mu dostalo ako vôbec prvému futbalistovi v histórii. Na veľkoplošnej obrazovke sa počas stretnutia objavila aj herečka Halle Berryová, známa aj z bondovky Dnes neumieraj z roku 2002.
Medzi divákmi boli aj herci Leonardo DiCaprio, či Rob Lowe a pozornosť kamier vzbudila aj americká podnikateľka a mediálna celebrita Paris Hilton, ktorá si počas zápasu robila selfie fotografiu. Futbal si vo VIP lóži vychutnal aj Bill Gates, nechýbal Kareem Abdul-Jabbar.
Prezident USA Donald Trump už predtým oznámil, že na duel s Paraguajom nepríde. Zastúpil ho americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Domáci tím odštartoval turnaj s Paraguajom hladkým triumfom 4:1 v D-skupine.