Crystal Palace angažovaním Larsena z Wolves pokorili klubový rekord
Autor TASR
Londýn 2. februára (TASR) - Nórsky futbalový reprezentant Jörgen Strand Larsen mení pôsobisko v rámci anglickej Premier League. Dvadsaťpäťročného útočníka angažoval Crystal Palace z Wolverhamptonu Wanderers a podpísal s ním zmluvu na štyri a pol roka. Londýnčania dotiahli rekordný prestup v histórii klubu za 48 miliónov libier (55,6 mil. eur).
Strand Larsen obliekal dres Wolves jeden a pol roka. Predtým pôsobil v španielskom klube Celta Vigo. V predošlej sezóne strelil v Premier League spolu 14 gólov v 35 zápasoch. Prebiehajúci ročník mu zatiaľ nevychádza podľa predstáv, keďže v 22 ligových stretnutiach zaznamenal jediný presný zásah. Hetrikom sa však blysol v 2. kole FA Cupu pri triumfe nad štvrtoligovým FC Shrewsbury (6:1). „Som naozaj nadšený, že prichádzam do Crystal Palace. Je to niečo, čo som chcel urobiť už dlho. Som tu, aby som priniesol energiu, góly a urobil maximum pre tím,“ uviedol Larsen pre web svojho nového zamestnávateľa.
