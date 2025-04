Crystal Palace je prvý finalista Pohára FA

Pohár FA - semifinále:



Crystal Palace - Aston Villa 3:0 (1:0)



Góly: 58. a 90.+4 Sarr, 31. Eze

Londýn 26. apríla (TASR) - Futbalisti Crystal Palace sa stali prvými finalistami anglického Pohára FA. V sobotňajšom semifinálovom súboji v londýnskom Wembley zdolali Aston Villu 3:0. Ich súperom v boji o trofej bude jeden z dvojice Manchester City - Nottingham Forest.Loptu do siete ako prvý v 29. minúte dostal Jean-Philippe Mateta, gól však neplatil pre faul na Ezriho Konsu. O dve minúty neskôr Eberechi Eze využil nepozornosť hráčov Aston Villy a spoza šestnástky otvoril skóre stretnutia. Šesť minút po zmene strán dostal Mateta možnosť zvýšiť vedenie z pokutového kopu, loptu však poslal iba vedľa ľavej žrde Emiliana Martineza. Nevýrazný vstup „The Villans“ do druhého polčasu podčiarkla strata Youriho Tielemansa. Po jeho zaváhaní sa k lopte dostal Ismaila Sarr a presnou strelou v 58. minúte zvýšil na 2:0. Senegalčan potom v nadstavenom čase pridal aj svoj druhý gól a spečatil výsledok na konečných 3:0.Crystal Palace sa pokúsi o prvý triumf v pohári po deväťročnej odmlke a celkovo svoj tretí. Kouč Londýnčanov Oliver Glasner sa stal prvým rakúskym trénerom, ktorého tím sa prebojoval do finále najstaršej pohárovej súťaže na svete.