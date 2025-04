Crystal Palace nevypustí duel, ktorý môže rozhodnúť o titule

Londýn 22. apríla (TASR) - Futbalisti Crystal Palace nastúpia na stredajší duel anglickej Premier League proti Arsenalu v plnej sile. Na predzápasovej tlačovej konferencii to vyhlásil tréner tímu Oliver Glasner, ktorý odmietol špekulácie, že bude šetriť najdôležitejších hráčov na sobotňajšie semifinále Pohára FA s Aston Villou.



Stredajší zápas 34. kola PL na Emirates Stadium môže rozhodnúť o titule. V prípade, že domáci Arsenal nezíska ani bod, v zostávajúcich štyroch kolách už nebude mať ani teoretickú šancu dobehnúť prvý Liverpool, na ktorý stráca 13 bodov.



Palace figuruje na 12. mieste a v lige už nemá príliš o čo hrať. Naopak, v sobotu môže vyšperkovať sezónu postupom do finále najstaršej klubovej súťaže. „Uvidíme, ktorí hráči na tom budú najlepšie, no to neznamená, že na zajtra chystáme desať zmien. Možno vymeníme dvoch-troch hráčov, ale nie preto, že by sme si vážili sobotňajší zápas viac ako zajtrajší. Fanúšikovia si zaslúžia vidieť najlepšie tímy a my budeme hrať s tým najlepším, čo budeme mať zajtra k dispozícii,“ povedal Glasner.