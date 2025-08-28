< sekcia Šport
Crystal Palace remizoval na pôde Fredrikstadu 0:0 a je v hlavnej fáze
Pre anglický tím je to premiérová účasť v hlavnej fáze súťaže UEFA.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 28. augusta (TASR) - Futbalisti Crystal Palace postúpili do ligovej fázy Konferenčnej ligy. Vo štvrtok remizovali na pôde nórskeho Fredrikstadu FK 0:0 a ťažili tak zo svojej domácej výhry 1:0. Pre anglický tím je to premiérová účasť v hlavnej fáze súťaže UEFA.
Tesne pred bránami ligovej fázy vypadol maďarský ETO Győr, ktorý hral kvalifikáciu na úkor Dunajskej Stredy pre spor ohľadom vlastníctva klubov. Maďarský tím nevyužil domácu výhru 2:1 a na pôde Rapidu Viedeň prehral 0:2. Za hostí nastúpili slovenský brankár Samuel Petráš a obranca Norbert Urblík.
O menšiu senzáciu sa postarali Hamrun Spartans, keď po domácej výhre 1:0 remizovali na pôde RFS Riga 2:2 a stali sa prvým maltským tímom v hlavnej fáze súťaže UEFA po 31 rokoch.
Tesne pred bránami ligovej fázy vypadol maďarský ETO Győr, ktorý hral kvalifikáciu na úkor Dunajskej Stredy pre spor ohľadom vlastníctva klubov. Maďarský tím nevyužil domácu výhru 2:1 a na pôde Rapidu Viedeň prehral 0:2. Za hostí nastúpili slovenský brankár Samuel Petráš a obranca Norbert Urblík.
O menšiu senzáciu sa postarali Hamrun Spartans, keď po domácej výhre 1:0 remizovali na pôde RFS Riga 2:2 a stali sa prvým maltským tímom v hlavnej fáze súťaže UEFA po 31 rokoch.
odvety play off Konferenčnej ligy:
Omonia Nikózia - Wolfsberger AC 1:0 pp (1:0, 0:0), 5:4 v rozstrele z 11 m
Gól: 39. Semedo, ČK: 60. Marič (Omonia)
/prvý zápas: 1:2, postúpila Omonia/
SK Rapid Viedeň - ETO Győr 2:0 (1:0)
Góly: 7. a 81. M'Buyi
/S. Petráš odchytal celý zápas, N. Urblík (obaja Győr) nastúpil v 65. minúte/
/prvý zápas: 1:2, postúpil Rapid/
RFS Riga - Hamrun Spartans 2:2 (1:1)
Góly: 17. Panič (z 11 m), 87. Lemajič - 12. Thioune, 67. Polito
/prvý zápas: 0:1, postúpil Hamrun/
Besiktas Istanbul - Lausanne Sports 0:1 (0:1)
Gól: 45.+1 Butler-Oyedeji
/prvý zápas: 1:1, postúpilo Lausanne/
FC Noah - Olimpija Ľubľana 3:2 (2:0)
Góly: 17. Ferreira, 20. Aias, 77. Harutjunjan - 56. Marin (z 11 m), 76. Durdov
/prvý zápas: 4:1, postúpil Noah/
Fredrikstad FK - Crystal Palace 0:0
/prvý zápas: 0:1, postúpil Crystal Palace/
Omonia Nikózia - Wolfsberger AC 1:0 pp (1:0, 0:0), 5:4 v rozstrele z 11 m
Gól: 39. Semedo, ČK: 60. Marič (Omonia)
/prvý zápas: 1:2, postúpila Omonia/
SK Rapid Viedeň - ETO Győr 2:0 (1:0)
Góly: 7. a 81. M'Buyi
/S. Petráš odchytal celý zápas, N. Urblík (obaja Győr) nastúpil v 65. minúte/
/prvý zápas: 1:2, postúpil Rapid/
RFS Riga - Hamrun Spartans 2:2 (1:1)
Góly: 17. Panič (z 11 m), 87. Lemajič - 12. Thioune, 67. Polito
/prvý zápas: 0:1, postúpil Hamrun/
Besiktas Istanbul - Lausanne Sports 0:1 (0:1)
Gól: 45.+1 Butler-Oyedeji
/prvý zápas: 1:1, postúpilo Lausanne/
FC Noah - Olimpija Ľubľana 3:2 (2:0)
Góly: 17. Ferreira, 20. Aias, 77. Harutjunjan - 56. Marin (z 11 m), 76. Durdov
/prvý zápas: 4:1, postúpil Noah/
Fredrikstad FK - Crystal Palace 0:0
/prvý zápas: 0:1, postúpil Crystal Palace/