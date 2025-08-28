Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. august 2025
< sekcia Šport

Crystal Palace remizoval na pôde Fredrikstadu 0:0 a je v hlavnej fáze

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pre anglický tím je to premiérová účasť v hlavnej fáze súťaže UEFA.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 28. augusta (TASR) - Futbalisti Crystal Palace postúpili do ligovej fázy Konferenčnej ligy. Vo štvrtok remizovali na pôde nórskeho Fredrikstadu FK 0:0 a ťažili tak zo svojej domácej výhry 1:0. Pre anglický tím je to premiérová účasť v hlavnej fáze súťaže UEFA.

Tesne pred bránami ligovej fázy vypadol maďarský ETO Győr, ktorý hral kvalifikáciu na úkor Dunajskej Stredy pre spor ohľadom vlastníctva klubov. Maďarský tím nevyužil domácu výhru 2:1 a na pôde Rapidu Viedeň prehral 0:2. Za hostí nastúpili slovenský brankár Samuel Petráš a obranca Norbert Urblík.

O menšiu senzáciu sa postarali Hamrun Spartans, keď po domácej výhre 1:0 remizovali na pôde RFS Riga 2:2 a stali sa prvým maltským tímom v hlavnej fáze súťaže UEFA po 31 rokoch.



odvety play off Konferenčnej ligy:

Omonia Nikózia - Wolfsberger AC 1:0 pp (1:0, 0:0), 5:4 v rozstrele z 11 m

Gól: 39. Semedo, ČK: 60. Marič (Omonia)

/prvý zápas: 1:2, postúpila Omonia/



SK Rapid Viedeň - ETO Győr 2:0 (1:0)

Góly: 7. a 81. M'Buyi

/S. Petráš odchytal celý zápas, N. Urblík (obaja Győr) nastúpil v 65. minúte/

/prvý zápas: 1:2, postúpil Rapid/



RFS Riga - Hamrun Spartans 2:2 (1:1)

Góly: 17. Panič (z 11 m), 87. Lemajič - 12. Thioune, 67. Polito

/prvý zápas: 0:1, postúpil Hamrun/



Besiktas Istanbul - Lausanne Sports 0:1 (0:1)

Gól: 45.+1 Butler-Oyedeji

/prvý zápas: 1:1, postúpilo Lausanne/



FC Noah - Olimpija Ľubľana 3:2 (2:0)

Góly: 17. Ferreira, 20. Aias, 77. Harutjunjan - 56. Marin (z 11 m), 76. Durdov

/prvý zápas: 4:1, postúpil Noah/



Fredrikstad FK - Crystal Palace 0:0

/prvý zápas: 0:1, postúpil Crystal Palace/
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská