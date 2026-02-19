Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Crystal Palace remizoval na pôde Mostaru 1:1, Noah zdolal Alkmaar 1:0

Hráči Mostaru oslavujú po góle počas zápasu play off o postup do osemfinále Konferenčnej ligy Zrinjski Mostar - Crystal Palace v Mostare 19. februára 2026. Foto: TASR/AP

Pozíciu favorita nepotvrdili hráči anglického Crystal Palace.

Autor TASR
Bratislava 19. februára (TASR) - Futbalisti arménskeho FC Noah sa priblížili k postupu do osemfinále Konferenčnej ligy. Na domácej pôde zdolali holandský AZ Alkmaar 1:0 gólom kapitána Havhannesa Hambardzumjana. Pozíciu favorita nepotvrdili ani hráči anglického Crystal Palace, ktorí v úvodnom stretnutí play off o postup medzi 16 najlepších tímov iba remizovali na pôde bosnianskeho HŠK Zrinjski Mostar 1:1.

Prijateľný výsledok 1:1 s FC Lausanne Sport uhrali doma hráči Sigmy Olomouc. Celý duel v drese českého klubu odohral slovenský obranca Matúš Malý. Jeho slovinský spoluhráč Danijel Sturm zariadil remízu v 58. minúte, hostí poslal do vedenia v 22. minúte anglický stredopoliar Nathan Butler-Oyedeji.

Crystal Palace mali v Mostare územnú prevahu a od 44. minúty viedli zásluhou Ismailu Sarra. Po necelej hodine hry však vyrovnal Karlo Abramovič.

Dvojgólové vedenie si do budúcotýždňovej domácej odvety odnesie poľský Lech Poznaň po víťazstve 2:0 nad fínskym KuPS Kuopio.



Konferenčná liga UEFA - prvé zápasy play off o postup do osemfinále:

KuPS Kuopio - Lech Poznaň 0:2 (0:2)

Góly: 9. Kozubal, 41. Ismaheel. ČK: 12. Luyeye-Lutumba (Kuopio)



FC Noah - AZ Alkmaar 1:0 (0:0)

Góly: 53. Hambardzumjan



HŠK Zrinjski Mostar - Crystal Palace 1:1 (0:1)

Góly: 55. Abramovič - 44. Sarr



Sigma Olomouc - FC Lausanne Sport 1:1 (0:1)

Góly: 58. Sturm - 22. Butler-Oyedeji

/M. Malý odohral celý zápas, M. Hruška bol na lavičke náhradníkov (obaja Olomouc)/
