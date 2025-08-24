Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Crystal Palace remizoval s Nottinghamom 1:1

Na snímke futbalisti z Crystal Palace. Foto: TASR/AP

Bod pre hostí zachránil v 57. minúte Callum Hudson-Odoi, ktorý využil únik po kvalitnej krížnej prihrávke Dana Ndoyeho cez celé ihrisko.

Londýn 24. augusta (TASR) - Futbalisti Crystal Palace remizovali v nedeľnom zápase druhého kola anglickej Premier League s Nottinghamom Forest 1:1. Bod pre hostí zachránil v 57. minúte Callum Hudson-Odoi, ktorý využil únik po kvalitnej krížnej prihrávke Dana Ndoyeho cez celé ihrisko. Hostia sú tak v neúplnej tabuľke na štvrtom mieste, londýnskemu tímu patrí trinásta pozícia.

Everton si poradil s Brightonom 2:0 vďaka presným zásahom Ilimana Ndiayeho a stredopoliara Jamesa Garnera a na novom štadióne Hill Dickinson Stadium tak začal víťazne. Senegalský útočník poslal do bránky Barta Verbruggena prudkú hlavičku po centri Jacka Grealisha, ktorý je v tíme na ročnom hosťovaní z Manchestru City. Everton si tak napravil chuť po úvodnej prehre 0:1 na pôde Leedsu a v neúplnej tabuľke mu patrí 8. miesto. Brighton figuruje na sedemnástej priečke pred Manchestrom United, ktorý má duel k dobru.



sumáre - 2. kolo Permier League

FC Everton - FC Brighton 2:0 (1:0)

Góly: 23. Ndiaye, 52. Garner



Crystal Palace - Nottingham Forest 1:1 (1:0)

Góly: 37. Sarr - 57. Hudson-Odoi
.

