Hráči Crystal Palace porazili Dynamo Kyjev, Mostar zdolal Lincoln
Hladký triumf si pripísal aj bosniansky HŠK Zrinjski Mostar, ktorý zdolal Lincoln Red Imps z Gibraltáru 5:0.
Autor TASR
Bratislava 2. októbra (TASR) - Futbalisti Raya Vallecano úspešne vstúpili do nového ročníka Konferenčnej ligy. Vo štvrtkovom stretnutí 1. kola zvíťazili nad FK Škendija Tetovo 2:0. Macedónsky klub bude v predposlednom kole ligovej fázy súperom úradujúceho slovenského šampióna Slovana Bratislava.
Hladký triumf si pripísal aj bosniansky HŠK Zrinjski Mostar, ktorý zdolal Lincoln Red Imps z Gibraltáru 5:0. Crystal Palace zvíťazilo v poľskom Lubline nad Dynamom Kyjev 2:0, Nardin Mulahusejnovič rozhodol o triumfe arménskeho FC Noah nad chorvátskym majstrom HNK Rijeka 1:0.
Konferenčná liga - 1. kolo ligovej fázy:
Dynamo Kyjev - Crystal Palace 0:2 (0:1)
Góly: 31. Munoz, 58. Nketiah, ČK: 77. Sosa (Crystal Palace)
Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans 1:0 (0:0)
Gól: 57. Imaz, ČK: 63. Mbong (Hamrun)
KuPS Kuopio - KF Drita 1:1 (0:0)
Góly: 75. Parzyszek - 80. Dabiqaj
FC Lausanne-Sport - Breidablik Kópavogur 3:0 (3:0)
Góly: 7. Lekoueiry, 11. Bair, 33. Diakite
Lech Poznaň - Rapid Viedeň 4:1 (3:0)
Góly: 13. Palma, 21. Ishak, 45.+2 Ismaheel, 77. Bengtsson - 65. Radulovič
FC Noah - HNK Rijeka 1:0 (1:0)
Gól: 6. Mulahusejnovič, ČK: 30. Jankovič (Rijeka)
Omonia Nikózia - FSV Mainz 0:1 (0:0)
Gól: 74. Amiri (z 11 m)
Rayo Vallecano - FK Škendija Tetovo 2:0 (2:0)
Góly: 28. Lopez, 32. Perez
HŠK Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps 5:0 (3:0)
Góly: 12. Bilbija, 22. Dujmovič, 40. Jakovljevič, 69. Damascan, 85. Mikič
