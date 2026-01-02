< sekcia Šport
Crystal Palace skompletizoval rekordný prestup Johnsona z Tottenhamu
O 24-ročného Johnsona malo záujem viacero klubov, no pre Palace bol už dlhšie útočnou voľbou číslo jeden. V minulej sezóne bol najlepším strelcom Spurs s 18 gólmi vo všetkých súťažiach.
Autor TASR
Londýn 2. januára (TASR) - Anglický futbalový klub Crystal Palace skompletizoval rekordný prestup v histórii svojej organizácie. Za približne 40 miliónov eur získal waleského krídelníka Brennana Johnsona z Tottenhamu Hotspur.
O 24-ročného Johnsona malo záujem viacero klubov, no pre Palace bol už dlhšie útočnou voľbou číslo jeden. V minulej sezóne bol najlepším strelcom Spurs s 18 gólmi vo všetkých súťažiach. Pred šiestimi mesiacmi strelil víťazný gól vo finále Európskej ligy proti Manchestru United a zariadil tak pre Tottenham prvú veľkú trofej po 17 rokoch. V klube však v tomto ročníku stratil pevné miesto v zostave.
Crystal Palace je momentálne na 10. mieste v tabuľke Premier League, ale stráca len tri body na piatu Chelsea. Tottenham je na 12. priečke.
