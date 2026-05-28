Crystal Palace vyhral Konferenčnú ligu, Mateta: Nechali sme tam všetko
Autor TASR
Lipsko 28. mája (TASR) - Futbalisti Crystal Palace získali svoju prvú európsku trofej. V stredajšom finále Konferenčnej ligy v Lipsku zdolali Rayo Vallecano 1:0. O víťazstve londýnskeho klubu rozhodol na začiatku druhého polčasu francúzsky útočník Jean-Philippe Mateta.
Pre rakúskeho trénera „orlov“ Olivera Glasnera je to už druhá trofej z pohárovej Európy, keď v roku 2022 uspel v Európskej lige s Eintrachtom Frankfurt. S Crystal Palace vlani získal FA Cup i Community Shield, teda anglický Superpohár. V stredu to bola pre neho víťazná derniéra na lavičke tímu, keďže už skôr avizoval, že po sezóne klub opustí.
Crystal Palace si víťazstvom zároveň zabezpečil aj miestenku do ligovej fázy Európskej ligy UEFA v nasledujúcej sezóne. Aj v tomto ročníku mal pritom klub z južného Londýna pôvodne štartovať v hierarchicky vyššej EL, no UEFA klub preradila do Konferenčnej ligy pre pravidlá o viacnásobnom vlastníctve klubov.
Pre Rayo Vallecano to bol najväčší zápas v jeho 101-ročnej histórii, ale stále čaká na prvú veľkú trofej. Predtým sa naposledy predstavilo v európskych pohároch v sezóne 2000/2001, keď postúpilo do štvrťfinále Pohára UEFA. Španielsky tím pod vedením Iniga Pereza sa v ligovej fáze stretol aj s bratislavským Slovanom, keď na Tehelnom poli prehral v novembri 1:2.
Opatrná desaťminútovka v úvode prvého polčasu priniesla iba dva nevydarené strelecké pokusy londýnskeho klubu v podaní Riada a Sarra. O niečo aktívnejší zástupca Premier League mal po štvrťhodine k dispozícii aj prvý rohový kop, ale opäť bez presnej koncovky. V 20. minúte sa do úniku na bránku Raya rútil Pino, ale v poslednej chvíli ho zastavil Ciss a tím „orlov“ sa dožadoval červenej karty, no taliansky arbiter zostal iba pri žltej. Na druhej strane ako prvý pohrozil Alemao, jeho volej po centri sprava nebol presný. Zápas na konci prvého dejstva na chvíľu prerušili pre ošetrovanie diváka na tribúne, do kabín išli potom tímy za bezgólového stavu a bez strely na bránku, keďže sa neujal pokus Unaia Lopeza a ani jediná „tutovka“ polčasu - hlavička Mitchella zo štyroch metrov vedľa.
Už po piatich minútach druhého polčasu gólovo udreli hráči anglického tímu - Wharton vyslal vôbec prvú strelu na bránku v zápase, jeho silovú strelu brankár Batalla iba vyrazil pred seba a Mateta poslal loptu z piatich metrov ľavačkou do siete - 1:0. O chvíľu neskôr to mohlo byť už o dva góly, ale Pino parádnou strelou z priameho kopu nastrelil obe žrde bránky madridského tímu. V 57. minúte to bol opäť Mateta vo veľkej príležitosti, brankár Batalla však vydareným zákrokom poslal loptu iba na roh. Rayo potrebovalo skórovať a tak sa snažilo tlačiť smerom dopredu a v 68. minúte malo aj náznak šance, no spätná prihrávka Alvara Garciu neprešla na spoluhráčov. Vyrovnanie nepriniesol ani priamy kop Palazona štvrťhodinu pred koncom a Crystal Palace si tesný náskok v závere postrážil aj po strele Alemaa.
finále Konferenčnej ligy 25/26 (Red Bull Arena, Lipsko):
Crystal Palace - Rayo Vallecano 1:0 (0:0)
Gól: 51. Mateta. Rozhodovali: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Tal.), ŽK: Wharton, Pino – Ciss, Palazon, Lopez, Garcia, Mendy, Pacha, 39.176 divákov
zostavy:
Crystal Palace: Henderson – Riad, Lacroix, Canvot – Muňoz, Wharton, Kamada, Mitchell – Sarr, Mateta (76. Strand Larsen), Pino (80. Guessand)
Rayo: Batalla – Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria – Valentin (63. Mendy), Lopez (63. Diaz) – De Frutos (70. Camello), Palazon (77. Akhomach), Garcia (70. Espino) – Alemao
hlas po zápase /zdroj: TNT Sport/:
Jean-Philippe Mateta, autor víťazného gólu: „Cítim sa fantasticky. Dokázali sme to. Je to naša prvá účasť v Európe a teraz chceme iba oslavovať. Je to neuveriteľné. Som teraz unavený, nechali sme na ihrisku všetko a práve preto sme dnes vyhrali.“
