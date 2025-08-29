Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Crystal Palace získal útočníka Pina z Villarrealu ako náhradu za Ezeho

Hráči Crystal Palace po kvalifikačnom zápase Konferenčnej ligy vo štvrtok 28. augusta 2025 vo Fredrikstade v Nórsku. Foto: TASR/AP

Dvadsaťdvaročný Pino prešiel mládežníckou akadémiou Villarrealu a postupne sa etabloval aj v A-mužstve.

Autor TASR
Londýn 29. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Crystal Palace angažoval španielskeho útočníka Yeremyho Pina z Villarrealu ako náhradu za Eberechiho Ezeho. S novou akvizíciou sa dohodol na päťročnom kontrakte. Pino by mohol debutovať v Premier League v nedeľňajšom zápase s Aston Villou.

Dvadsaťdvaročný Pino prešiel mládežníckou akadémiou Villarrealu a postupne sa etabloval aj v A-mužstve. V roku 2021 mu pomohol k triumfu v Európskej lige a so Španielskom zvíťazil v roku 2023 v Lige národov. V novom pôsobisku by mal nahradiť Ezeho, ktorý nedávno prestúpil do Arsenalu Londýn.
