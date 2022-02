Csemez medzi najlepšími športovcami NŠC za rok 2021:Ďakujem za podporu

Zoznam ocenených športovcov:

akrobatické lyžovanie:



Michael Oravec - MSJ (4. miesto - big air), MSJ (5. miesto - slopestyle) - tréner Tomáš Murgáč





atletika:



Gabriela Gajanová - MSR (vybojovaná účasť na OH 2020 - 800 m), OH 2020 (25. miesto - 800 m) - tréner Louis Heyer



Viktória Forsterová - MSJ (6. miesto - 100 m), MSJ v atletike (finalistka - 100 m cez prekážky) - trénerka Katarína Adlerová



Emma Zapletalová - ME do 23 rokov (1. miesto - 400 m cez prekážky), OH 2020 Tokio (15. miesto - 400 m cez prekážky), Atletický míting v Holandsku (miestneka - 400 m cez prekážky), 2. kolo českej extraligy (rekord SR U23 - 200 m) - tréner Peter Žňava





box:



Andrej Csemez - ME v boxe (3. miesto - do 75 kg) svetový (8. miesto - do 75 kg), OH 2020 Tokio (9. miesto - do 75 kg), kvalifikácia na OH 2020 (miestenka - do 75 kg) - tréner Tomáš Kovács





cyklistika:



Martin Svrček - MS juniorov (4. miesto - preteky s hromadným štartom), Československý šampionát (1. miesto - časovka juniori a preteky s hromadným štartom), ME (8. miesto - preteky s hromadným štartom)- tréner Martin Svrček st.



Kristína Madarásová - ME od 17 do 24 rokov (2. miesto - bikros), Redbull pumptrack World Championships Qualifier (1. miesto - pumptrack) - tréner Peter Henčl





gymnastika:



Barbora Mokošová - OH 2020 (52. miesto - viacboj) - tréner Martin Zvalo





karate:



Adi Gyurík - ME (3. miesto - kumite, do 84 kg) - tréner Ján Longa



Roman Hrčka - ME kadetov a jnuiorov (3. miesto - kata juniori, 5. miesto kata team male a team kadeti-juniori), ME (5. miesto - kata team male) - trénerka Kristína Macková



Nina Kvasnicová - ME kadetov a juniorov (1. miesto - kumite juniorky) - tréner Jaroslav Javorský





lukostreľba:



Denisa Baránková - ME (3. miesto - olympijský luk), OH 2020 (33. miesto - olympijský luk), kvalifikácia na OH 2020 (7. miesto - olympijský luk), ME v terénnej lukostreľbe (2. miesto a miestenka na svetové hry - olympijský luk) - tréner Vladimír Hurban ml.



Maroš Machán - ME v terénnej lukostreľbe (5. miesto - olympijský luk juniori) - Vladimír Hurban ml.





synchronizované plávanie:



Naďa Daabousová - ME (7. miesto - technické sólo) - trénerka Nora Szauderová





stolný tenis:



Ema Labošová - ME (3. miesto - štvorhra), ME mužov a žien (ž. miesto - štvorhra) - tréner Jaromír Truksa





športové lezenie:



Martina Buršíková - MSJ (5. miesto - olympijská kombinácia, 6. miesto - bouldering) - tréner Tomáš Greksák





taekwondo:



Gabriela Briškárová - ME U21 (6. miesto - do 53 kg) - tréner Mário Švec





triatlon:



Margaréta Vráblová - MEJ (6. miesto - šprint) - tréner Jozef Vrábel



Lýdia Drahovská - ME U23 (3. miesto - kros triatlon)





zápasenie:



Zsuzsanna Molnárová - MSJ (3. miesto - 68 kg), MEJ (2. miesto - 72 kg)



Bratislava 24. februára (TASR) - Národné športové centrum (NŠC) vo štvrtok v priestoroch bratislavského Slovenského športového a olympijského múzea v Bratislave ocenilo 20 najlepších športovcov a ich trénerov za rok 2021. Na slávnostnom akte nechýbal ani olympionik z Tokia Andrej Csemez, prvý slovenský reprezentant v boxe na OH od atlantských hier v roku 1996.," povedal pred slávnosťou 23-ročný Csemez pre TASR. Pandemická situácia posunula OH 2020 o rok a tak iba niekoľko mesiacov po ich skončení zostávajú do tých parížskych len dva roky. "Do Paríža by som sa chcel dostať, predtým ma však čakajú majstrovstvá Európy a sveta," dodal mladý boxer.Najpočetnejšie zastúpenie medzi ocenenými mali atléti a karatisti. Na zozname nechýbali ani účastníčky OH 2020 v Tokiu, atlétky Gabriela Gajanová a Emma Zapletalová, či finalistka v behu na 100 metrov z MSJ v atletike Viktória Forsterová. Úspešnými karatistami boli bronzový Adi Gyurík z minuloročných ME, či víťazka európskych majstrovstiev kadetov a juniorov Nina Kvasnicová.