Csemez nestačil v osemfinále na Arména Darčiňana, prehral 0:5 na body

Tokio 29. júla (TASR) - Slovenský boxer Andrej Csemez sa na OH 2020 v Tokiu neprebojoval do štvrťfinále. Vo štvrtkovom osemfinálovom súboji hmotnostnej kategórie do 75 kg prehral s Arménom Armanom Darčiňanom jednoznačne 0:5 na body.



Zverenec trénera Tomáša Kovácsa vyhral v Tokiu jeden zápas, v 1. kole zdolal Aarona Solomona Princa z Trinidadu a Tobago na body. Vďaka bronzovému medailistovi z EH 2019 v Minsku zaznamenalo Slovensko zastúpenie medzi olympijskými povrazmi prvýkrát od roku 1996, keď v Atlante súťažili Peter Baláž a Gabriel Križan.