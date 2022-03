CSKA Moskva a Traktor Čeľabinsk postúpili do semifinále konferencie

1. kolo play off KHL



štvrťfinále konferencie - 4. zápas:



Barys Nur-Sultan - Metallurg Magnitogorsk 2:5 (1:2, 1:3, 0:1)



Góly: 16. Vey, 38. Berglund - 6., 12. a 22. Žernov, 23. Dronov, 36. Videll



/stav série: 1:3/







Neftechimik Nižnekamsk - Traktor Čeľabinsk 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)



Góly: 5. Chajrullin, 28. Vicharev - 26. Telegin, 36. Hyka, 42. Staš



/konečný stav série: 0:4, postúpil Traktor/







Lokomotiv Jaroslavľ - CSKA Moskva 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)



Góly: 10. Korškov - 2. Kamenev, 13. Provoľnev, 47. Grigorenko, 49. Karnauchov



/konečný stav série: 0:4, postúpilo CSKA/

Moskva 7. marca (TASR) - Hokejisti CSKA Moskva a Traktor Čeľabinsk postúpili do konferenčného semifinále play off KHL. Oba tímy potrebovali na triumf v súbojoch 1. kola vyraďovačky iba štyri zápasy, série ukončili v najkratšom možnom čase.CSKA vo štvrtom dueli štvrťfinále Západnej konferencie vyhralo na ľade Lokomotivu Jaroslavľ 4:1, Traktor vo štvrtom stretnutí štvrťfinále Východnej konferencie v hale Neftechimiku Nižnekamsk 3:2. Barys Nur-Sultan v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Jurčom podľahol vo štvrtom zápase na "východe" Metallurgu Magnitogorsk 2:5. V sérii tak prehráva 1:3 na zápasy.