Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 9. júl 2026Meniny má Lujza
< sekcia Šport

CSKA Sofia zdolala Derry City 3:2 v úvodnom zápase 1. predkola EL

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Hráči azerbajdžanského tímu Karabach Agdam si poradili s islandským IF Vestri 3:0.

Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Futbalisti CSKA Sofia zvíťazili v prvom zápase 1. predkola Európskej ligy doma nad Derry City 3:2. Hráči azerbajdžanského tímu Karabach Agdam si poradili s islandským IF Vestri 3:0.



prvé zápasy 1. predkola Európskej ligy:

Karabach Agdam - IF Vestri 3:0 (2:0)



Dynamo Kyjev - Universitatea Kluž 0:0



Šeriff Tiraspoľ - NK Aluminij Kidričevo 0:0



CSKA Sofia - Derry City 3:2 (2:1)



FK Vojvodina Novi Sad - Ferencváros Budapešť 1:2 (1:1)


.

Neprehliadnite

Premiér očakáva, že komunálne voľby vyhrajú najmä nezávislí kandidáti

R. Raši: V4 zažíva reštart, zameriame sa na témy, kde sa vieme zhodnúť

Program štvrťfinále MS v noci zo štvrtka 9. na piatok 10. júla

Fico: Schválenie rozpočtu v kratšom termíne znamená väčšiu stabilitu