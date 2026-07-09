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CSKA Sofia zdolala Derry City 3:2 v úvodnom zápase 1. predkola EL
Hráči azerbajdžanského tímu Karabach Agdam si poradili s islandským IF Vestri 3:0.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Futbalisti CSKA Sofia zvíťazili v prvom zápase 1. predkola Európskej ligy doma nad Derry City 3:2. Hráči azerbajdžanského tímu Karabach Agdam si poradili s islandským IF Vestri 3:0.
prvé zápasy 1. predkola Európskej ligy:
Karabach Agdam - IF Vestri 3:0 (2:0)
Dynamo Kyjev - Universitatea Kluž 0:0
Šeriff Tiraspoľ - NK Aluminij Kidričevo 0:0
CSKA Sofia - Derry City 3:2 (2:1)
FK Vojvodina Novi Sad - Ferencváros Budapešť 1:2 (1:1)
Karabach Agdam - IF Vestri 3:0 (2:0)
Dynamo Kyjev - Universitatea Kluž 0:0
Šeriff Tiraspoľ - NK Aluminij Kidričevo 0:0
CSKA Sofia - Derry City 3:2 (2:1)
FK Vojvodina Novi Sad - Ferencváros Budapešť 1:2 (1:1)