ČSOB Bratislava Marathon hlási vypredané, Pukalovič: Super čísla

Bratislava 1. apríla (TASR) - Sedemnásty ročník ČSOB Bratislava Marathon hlási vypredané. Na podujatí, ktoré sa po vlaňajšom netradičnom jesennom termíne uskutoční v prvý aprílový víkend a vyvrcholí v nedeľu 3. apríla, je aktuálne prihlásených vyše sedem a pol tisíca účastníkov. Na štart sa postavia v maratóne aj slovenská reprezentantka Nikola Čorbová, resp. v polmaratóne Marek Hladík.



O posledných novinkách pred bežeckým sviatkom v hlavnom meste informoval na piatkovom tlačovom brífingu riaditeľ podujatia Jozef Pukalovič. Toho teší fakt, že v uplynulých dňoch prišlo k zvýšeniu počtu bežcov. "Oproti obdobiu spred týždňa sa nám zvýšili počty. Dá sa povedať, že sme vypredaní. Je to pre nás super konštatovanie. Napriek tomu, že od uvoľnenia pandemických opatrení uplynuli len asi dva-tri týždne, tak počet prihlásených ľudí nám rapídne vyskočil. Celkovo sa podujatia zúčastní asi sedem a pol tisíc účastníkov, to je super. Sme akurát niekde v strede pred tým predpandemickým rokom 2019 a tým, čo bolo na jeseň 2021. Veríme, že krivka účasti pôjde aj v budúcnosti nahor. Ľudia čakali na poslednú chvíľu, najmä pri kratších disciplínach, a teraz sa nám prihlásilo za posledný mesiac takmer 50 percent účastníkov," povedal pred médiami Pukalovič, ktorý predstavil aj účastnícke čísla: "Najviac je prihlásených na maratón - 727 a polmaratón - 2075, štafety 1200, tam ich máme 300. Na desiatku 1193, minimaratón 918, detí je 983. Pre deti, resp. mládežníkov sme pripravili aj novinku Bratislavská míľa, jej ambasádorom bude Janko Volko, ktorý by mal prísť aj osobne. Pre deti bude motivácia, že uvidia reálneho európskeho šampióna."



Chýbať nebudú bežci zo zahraničia, vrátane Ukrajiny postihnutej vojenskou inváziou Ruska. Charitatívny rozmer predstavil už dávnejšie generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár, podľa ktorého získaná pomoc poputuje pre Občianske združenie Človek v ohrození. "Zo zahraničia je 706 účastníkov, je to zhruba podiel 10 percent. Je to pekné číslo, ktoré verím, že podporí aj turistický ruch v Bratislave. Sú z 35 krajín, najviac ich je z Česka, Rakúska, Slovinska, Maďarska, Poľska, ale sú medzi nimi aj Briti či Francúzi. Máme prihlásených aj niekoľko ukrajinských bežcov, ktorí trénovali tu alebo v Maďarsku. Aj my chceme prejaviť solidaritu s tým, čo sa deje na Ukrajine. Len pripomeniem, že generálny partner sa rozhodol na pomoc venovať tri eurá za každého účastníka, takže dnes už vieme, že tá suma prekročí 21-tisíc eur. Z celkového počtu prihlásených je Bratislavčanov viac ako 3200, asi 45 percent," priblížil Pukalovič.



V sobotu 2. apríla je na programe päť súťaží, v nedeľu štyri vrátane dvoch hlavných – polmaratónu a maratónu. V hlavnom programe sa v nedeľu 3. apríla od 9.00 h pobeží okrem maratónu a polmaratónu i maratónska a polmaratónska štafeta. Sobotný program sa 2. apríla začne už o 9.30 h pretekmi lezúňov, od 10.00 h nasledujú detské behy na tratiach 300, 600, 800 m, 1 míľa, o 14.00 h príde na rad minimaratón a zároveň súťaž pre seniorov (Senior Run and Walk) na 4,2 km a dianie vyvrcholí o 16.00 h pretekmi na 10 km. "Počasie asi bude chladnejšie, bude treba, aby sa každý prispôsobil. Dopravné obmedzenia sú komunikované na webe Dopravného podniku. Zaujímavosťou je, že v rámci podujatia tu budeme mať aj majstrovstvá Slovenska Policajného zboru v maratóne, ich víťaz sa kvalifikuje na októbrové MS v Holandsku," doplnil Pukalovič.