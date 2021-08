ČSOB Bratislava Marathon sa vráti do klasickej podoby

Bratislava 20. augusta (TASR) - Po vlaňajšom virtuálnom 15. ročníku sa ČSOB Bratislava Marathon tento rok uskutoční v klasickej podobe. Na podujatie, ktoré je na programe cez víkend 4. a 5. septembra, sa prihlásilo takmer 3000 bežcov.



Bratislavský maratón sa vráti do formátu, na aký čaká od 7. apríla 2019. Organizátori pripravili deväť disciplín. V hlavnom programe sa v nedeľu 5. septembra od 9.00 h pobežia maratón, polmaratón, maratónska a polmaratónska štafeta. Sobotný program sa 4. septembra začne o 9.30 h pretekmi lezúňov, od 10.00 h nasledujú detské behy na tratiach 300, 600 a 800 m, o 14.00 h prídu na rad minimaratón a súťaže pre seniorov (Senior Run and Walk) na 4,2 km a deň vyvrcholí o 16.00 h pretekmi na 10 km.



"Tešíme sa, že sa takmer po jedenapolročnej pauze opäť stretneme s tisíckami bežcov, ktorí nám aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii v uplynulom období ostali naďalej verní. Snažili sme sa s nimi ostať v kontakte prostredníctvom rôznych virtuálnych behov, výziev a súťaží. Verím, že nám zachovali priazeň a na štarte uvidíme maximálny možný počet bežcov," povedal riaditeľ 16. ročníka ČSOB Bratislava Marathon Jozef Pukalovič v tlačovej správe.



Podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) z 12. augusta je maximálny počet účastníkov 5000, pričom štartové čísla budú organizátori vydávať v režime OTP – plne zaočkovanej osobe, osobe schopnej preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie staršieho ako 72 hodín (alebo antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín) alebo osobe, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 nie viac ako 180 dní pred štartom pretekov. "Dbáme o bezpečnosť účastníkov, a preto budeme bezvýhradne trvať na dodržaní všetkých aktuálne platných podmienok vydaných ÚVZ," zdôraznil Pukalovič. Organizátori uvažujú aj o zriadené dočasného mobilného odberného testovacieho miesta pre účastníkov.



Hlavné nedeľné disciplíny sa pobežia na novej trati. Zmenu si vyžiadali výstavba v okolí Eurovea, rekonštrukcia Pribinovej a Landererovej ulice, finalizácia diaľničných úsekov R4D7 a na to nadväzujúce presmerovania a obchádzky. Trasa detských pretekov ostane rovnaká ako v minulých rokoch, minimaratón a desiatka budú mať mierne upravenú trasu vzhľadom na stavebné zmeny v okolí Eurovea. Na ČSOB Bratislava Marathon sa po ročnej pauze a napriek rôznym komplikáciám zatiaľ prihlásilo takmer 3000 bežcov (z nich 250 zo zahraničia), najpopulárnejší je polmaratón s 1051 prihlásenými. O kráľovský maratón na 42,195 km prejavilo záujem 377 bežcov, na 10-kilometrový beh sa zaregistrovalo 451 bežcov.



Súčasťou bratislavského mestského maratónu budú i polmaratónske majstrovstvá Slovenska. V rámci ČSOB Bratislava Marathon sa uskutočnia po siedmy raz, predtým sa na tomto podujatí súperilo o majstrovské tituly v rokoch 2009, 2010, 2014, 2016, 2019 a 2020, pričom predchádzajúci šampionát sa uskutočnil v provizóriu na dunajskom nábreží ako jediná klasická disciplína ČSOB Bratislava Marathon. Na štarte by nemali chýbať dvaja najlepší slovenskí vytrvalci Tibor Sahajda, polmaratónsky majster SR 2013, 2018, 2019 a obhajca titulu Marek Hladík, 14-násobný medailista z M-SR, štvornásobný zlatý (2020: polmaratón, maratón, kros, 2021: beh do vrchu). Šampionát bude aj 5. kolom Bežeckého pohára SAZ 2021, ktorý tvorí momentálne 10 podujatí.