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Cubarsi má zranený bedrový kĺb, jeho štart proti Villarrealu je otázny
Cubarsiho musel tréner Luis de La Fuente v polčase duelu s Angličanmi vystriedať. Svalové zranenie trápi holandského stredopoliara v službách Barcelony Frankieho de Jonga.
Autor TASR
Barcelona 16. novembra (TASR) - Španielsky futbalový reprezentant Pau Cubarsi utrpel v zápase Ligy národov proti Anglicku (2:3) zranenie bedrového kĺbu. Štart obrancu Barcelony v nedelňajšom stretnutí La Ligy proti Villarrealu je otázny.
Cubarsiho musel tréner Luis de La Fuente v polčase duelu s Angličanmi vystriedať. Svalové zranenie trápi holandského stredopoliara v službách Barcelony Frankieho de Jonga. Proti Villarrealu by však mal byť k dispozícii, pripomenula agentúra AFP.
Cubarsiho musel tréner Luis de La Fuente v polčase duelu s Angličanmi vystriedať. Svalové zranenie trápi holandského stredopoliara v službách Barcelony Frankieho de Jonga. Proti Villarrealu by však mal byť k dispozícii, pripomenula agentúra AFP.