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Cubarsi má zranený bedrový kĺb, jeho štart proti Villarrealu je otázny

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Angličan Jude Bellingham (vpravo) a Španiel Pau Cubarsi bojujú o loptu počas futbalového zápasu Ligy národov UEFA medzi Španielskom a Anglickom v Madride v Španielsku v nedeľu 15. novembra 2026. Foto: TASR/AP

Cubarsiho musel tréner Luis de La Fuente v polčase duelu s Angličanmi vystriedať. Svalové zranenie trápi holandského stredopoliara v službách Barcelony Frankieho de Jonga.

Autor TASR
Barcelona 16. novembra (TASR) - Španielsky futbalový reprezentant Pau Cubarsi utrpel v zápase Ligy národov proti Anglicku (2:3) zranenie bedrového kĺbu. Štart obrancu Barcelony v nedelňajšom stretnutí La Ligy proti Villarrealu je otázny.

Cubarsiho musel tréner Luis de La Fuente v polčase duelu s Angličanmi vystriedať. Svalové zranenie trápi holandského stredopoliara v službách Barcelony Frankieho de Jonga. Proti Villarrealu by však mal byť k dispozícii, pripomenula agentúra AFP.
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