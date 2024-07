Cucurellu sklamal piskot fanúšikov Nemecka: Premrhali vstupenky

Berlín 13. júla (TASR) - Španielsky futbalista Marc Cucurella skritizoval bučanie nemeckých fanúšikov na jeho osobu. Domáci priaznivci pískali na ľavého obrancu po každom dotyku s loptou v semifinálovom stretnutí ME proti Francúzsku. Dvadsaťpäťročný Španiel označil kúpu vstupeniek domácimi fanúšikmi za zbytočne vyhodené.



Nemci dávali Cucurellovi pocítiť hru rukou, ktorej sa dopustil vo štvrťfinále proti Nemecku. Lopta ho vtedy trafila v pokutovom území do ruky po strele Jamala Musialu, no hlavný rozhodca Anthony Taylor penaltu pre domáci tím neodpískal. Bučanie na svoju adresu si najskôr nevedel vysvetliť. "Na začiatku som bol prekvapený. Prvýkrát som si to uvedomil, keď pred zápasom prečítali moje meno a veľa ľudí začalo bučať," uviedol v rozhovore pre portál The Athletic.



Neskôr pochopil, že ide o frustrovaných Nemcov. "Trochu som sa nad tým zamyslel a čoskoro som si uvedomil, že prišli pre situáciu s rukou. Príliš ma to nezaujímalo, ale zároveň mi bolo trochu smutno, že niektorí ľudia prišli na tento zápas len preto, aby vypískali jedného hráča. Niektorí ľudia premrhali vstupenky, ktoré by si iní fanúšikovia naozaj užili," poznamenal Cucurellla.