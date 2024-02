Tbilisi 11. februára (TASR) - Slovenská karatistka Michaela Čukanová sa stala majsterkou Európy v kata v kategórii do 21 rokov. Na šampionáte v Tbilisi inkasovala vo finále za zostavu Papuren od rozhodcov známku 41,80 b. Jej finálová súperka Chiara Macaová z Belgicka získala o desatinu menej.



Úspešne si počínala ďalšia slovenská reprezentantka v kategórii do 21 rokov Nina Kvasnicová, ktorá získala striebro v kumite vo váhe do 55 kg. Medailu pre Slovensko vybojovala aj kadetka Alexandra Zumerová, ktorá v kumite kategórie do 61 kg obsadila bronzovú pozíciu.