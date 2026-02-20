< sekcia Šport
Cunningham prispel 42 bodmi k triumfu Detroitu nad NY Knicks 126:111
K štvrtému triumfu za sebou výrazne prispel Cade Cunningham, ktorý nastrieľal 42 bodov, pridal 13 asistencií a osem doskokov.
New York 20. februára (TASR) - Basketbalisti Detroitu Pistons vyhrali v zámorskej NBA na palubovke New Yorku Knicks 126:111 a sú na čele celej súťaže. K štvrtému triumfu za sebou výrazne prispel Cade Cunningham, ktorý nastrieľal 42 bodov, pridal 13 asistencií a osem doskokov.
Detroit zdolal svojho konferenčného rivala vo všetkých troch vzájomných dueloch v tejto sezóne, no Cunningham po prvom zápase po All Star pauze krotil prílišné nadšenie: „Je to stále základná časť, takže musíme len pokračovať v tvrdej práci, rásť, zlepšovať sa a pripravovať sa na play off. Máme skvelú pozíciu, ale všetko ešte len príde.“
Cleveland si pripísal šieste víťazstvo za sebou, keď si doma poradil s Brooklynom hladko 112:84. Jalen Johnson sa prezentoval 32 bodmi a desiatimi doskokmi pri výhre Atlanty 117:107 v hale Philadelphie. Kevin Durant nazbieral 35 bodov a výrazne tak prispel k úspechu Houstonu Rockets nad Charlotte 105:101.
NBA - výsledky:
Cleveland - Brooklyn 112:84, Charlotte - Houston 101:105, Philadelphia - Atlanta 107:117, Washington - Indiana 112:105, New York - Detroit 111:126, Chicago - Toronto 101:110, San Antonio - Phoenix 121:94, Golden State - Boston 110:121, Sacramento - Orlando 94:131, LA Clippers - Denver 115:114
