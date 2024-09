Čunovo je zaplavené, preteky vodných slalomárov presunuli

Bratislava 17. septembra (TASR) - Víkendový dážď a následné povodne spôsobili vo vodnom areáli Čunovo rozsiahle škody. Nadchádzajúce MSR vo vodnom slalome dorastencov tak z bratislavského kanála presunuli do Liptovského Mikuláša.



"Čunovo je celé zatopené, pod vodou sú slalomárske trate, tribúna, kancelárie aj priestory pre rozhodcov. Je to strašná tragédia, škody môžu byť aj niekoľko desaťtisíc eur. Teraz si musíme vyhrnúť rukávy a pokúsime sa zachrániť, čo sa dá. Rád by som aj touto cestou vyzval všetky bratislavské vodnoslalomárske kluby, aby sme spojili sily a pokúsili sa areál opäť priviesť do stavu, kedy bude slúžiť svojmu účelu. Nie je čas na žiadne žabomyšie vojny, dôležité je zachrániť Čunovo," uviedol šéf sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky Martin Stanovský.



Voda podľa neho napáchala škody aj v karloveskej zátoke, kde sídlia všetky bratislavské vodnoslalomárske kluby. "Budem plne nápomocný pri sanácii škôd, tak v Čunove ako aj v prípade karloveskej zátoky. V diskusii so štátnymi predstaviteľmi sa budem snažiť apelovať na to, aby nám štát pomohol, napríklad nejakou formou kompenzácie," dodal Stanovský v tlačovej správe Slovenskej kanoistiky.