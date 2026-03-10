< sekcia Šport
Čupka obsadil v superkombinácii 15. priečku
Štyridsaťdeväťročný Čupka si tak polepšil oproti 24. priečke v pondelkovom super-G. V predchádzajúcom zjazde ho diskvalifikovali, pretože minul predposlednú bránu.
aktualizované
Cortina d'Ampezzo 10. marca (TASR) - Slovenský reprezentant v paraalpskom lyžovaní Martin Čupka obsadil 15. priečku v superkombinácii na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo v kategórii stojacich. Rovnaká pozícia mu patrila aj po doobedňajšom super-G, na víťazného Arthura Baucheta z Francúzska mal manko 19,85 sekundy.
Štyridsaťdeväťročný Čupka si tak polepšil oproti 24. priečke v pondelkovom super-G. V predchádzajúcom zjazde ho diskvalifikovali, pretože minul predposlednú bránu. Na ZPH štartuje po 16 rokoch, naposledy reprezentoval Slovensko vo Vancouveri v roku 2010.
„Povedal by som, že slalom je jedna z mojich najhorších disciplín. Ja som to nikdy nevedel jazdiť a nevedel som sa nejako do toho dostať. Nikdy som nemala nejakú pomoc v zmysle, že by mi niekto mohol poradiť, ako na to poriadne. Ja som sa necítil až tak zle, bol som viac istejší. Samozrejme, nebolo to ono, ale cítil som sa dobre. Nebol som taký rozbitý, ako tomu obvykle býva. Žiaľ, tak to vyšlo, tak to je,“ zhodnotil pre TASR Čupka svoj výkon v superkombinácii.
zimné paralympijské hry 2026 - paraalpské lyžovanie:
superkombinácia - muži, stojaci:
1. Arthur Bauchet (Fr.) 1:58,17 min., 2. Federico Pelizzari (Tal.) +1,20 s, 3. Thomas Grochar (Rak.) +1,82,... 15. Martin ČUPKA (SR) +19,85
