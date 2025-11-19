< sekcia Šport
Curacao je najmenšia krajina podľa počtu obyvateľov na MS
Karibský ostrov Curacao s približne 156-tisíc obyvateľmi dosiahol historický postup vďaka nočnej remíze 0:0 s Jamajkou, pred ktorou vyhral o bod B-skupinu.
Autor TASR,aktualizované
Kingston 19. novembra (TASR) - Curacao sa stalo najmenšou krajinou podľa počtu obyvateľov, ktorá sa kvalifikovala na futbalové majstrovstvá sveta. Spolu s ním postúpili z Konfederácie futbalových asociácií Severnej, Strednej Ameriky a Karibiku (CONCACAF) aj hráči Panamy a Haiti. Jamajka a Surinam si zahrajú v medzikontinentálnej baráži.
Karibský ostrov Curacao s približne 156-tisíc obyvateľmi dosiahol historický postup vďaka nočnej remíze 0:0 s Jamajkou, pred ktorou vyhral o bod B-skupinu. Haiti vyhralo C-skupinu o dva body pred Hondurasom a na šampionát sa na budúci rok vráti po 52 rokoch. Z A-skupiny postúpila víťazná Panama pred Surinamom.
Šampionát so 48 účastníkmi sa uskutoční v USA, Kanade a Mexiku, tieto krajiny mali ako organizátori isté miestenky. Informovala agentúra AFP.
Curacao je zďaleka najmenšia krajina, ktorá sa kedy kvalifikovala na šampionát. Predchádzajúci rekord držal Island s približne 350.000 obyvateľmi, ktorý si zahral na šampionáte v roku 2018.
