Curacao je najmenšia krajina podľa počtu obyvateľov na MS

Roshon Van Eijma z Curacaa bojuje s Gregory Leighom (vpravo) a Jonathanom Russellom z Jamajky počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 v Kingstone na Jamajke, utorok 18. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Karibský ostrov Curacao s približne 156-tisíc obyvateľmi dosiahol historický postup vďaka nočnej remíze 0:0 s Jamajkou, pred ktorou vyhral o bod B-skupinu.

Kingston 19. novembra (TASR) - Curacao sa stalo najmenšou krajinou podľa počtu obyvateľov, ktorá sa kvalifikovala na futbalové majstrovstvá sveta. Spolu s ním postúpili z Konfederácie futbalových asociácií Severnej, Strednej Ameriky a Karibiku (CONCACAF) aj hráči Panamy a Haiti. Jamajka a Surinam si zahrajú v medzikontinentálnej baráži.

Karibský ostrov Curacao s približne 156-tisíc obyvateľmi dosiahol historický postup vďaka nočnej remíze 0:0 s Jamajkou, pred ktorou vyhral o bod B-skupinu. Haiti vyhralo C-skupinu o dva body pred Hondurasom a na šampionát sa na budúci rok vráti po 52 rokoch. Z A-skupiny postúpila víťazná Panama pred Surinamom.

Šampionát so 48 účastníkmi sa uskutoční v USA, Kanade a Mexiku, tieto krajiny mali ako organizátori isté miestenky. Informovala agentúra AFP.

Curacao je zďaleka najmenšia krajina, ktorá sa kedy kvalifikovala na šampionát. Predchádzajúci rekord držal Island s približne 350.000 obyvateľmi, ktorý si zahral na šampionáte v roku 2018.
