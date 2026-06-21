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Curacao senzačne remizovalo s Ekvádorom 0:0 a má prvý bod
Ekvádor uzavrie základnú časť v stretnutí s istým postupujúcim Nemeckom vo štvrtok o 22.00 SELČ v East Rutherforde.
Autor TASR,aktualizované
Kansas City 21. júna (TASR) - Futbalisti Curacaa senzačne remizovali vo svojom druhom zápase E-skupiny na MS s Ekvádorom 0:0. O zisk historicky prvého bodu na svetovom šampionáte pre karibskú krajinu sa výrazne zaslúžil brankár Eloy Room. Oba tímy majú šancu na postup do vyraďovacej fázy.
Ekvádorčania potrebovali po úvodnej prehre s Pobrežím Slonoviny (0:1) bodovať a v tabuľke zostali na treťom mieste za africkým zástupcom. Debutujúce Curacao je s približne 150-tisíc obyvateľmi najmenšia krajina, ktorá sa kedy prebojovala na finálový turnaj a hoci je štvrtá, v prípade víťazstva v poslednom dueli môže pomýšľať na vyraďovaciu fázu.
Ekvádor uzavrie základnú časť v stretnutí s istým postupujúcim Nemeckom vo štvrtok o 22.00 SELČ v East Rutherforde, v rovnakom čase na seba vo Philadelphii narazia Curacao a Pobrežie Slonoviny.
Prvá veľká príležitosť v zápase na seba nenechala dlho čakať. Už v 3. minúte poslal M. Caicedo dlhý pas na nabiehajúceho E. Valenciu, výborným zákrokom sa však blysol Room a loptu vyrazil na rohový kop. Na druhej strane sa dostal k strele Floranus, ale namieril vysoko nad. Juhoameričania sa rýchlo dostali do tempa a medzi tri žrde vystrelili niekoľkokrát, zatiaľ čo karibská krajina čakala na šance na brejky. Brankár Room ju už v prvom polčase podržal šiestimi zákrokmi a jasne lepší Ekvádorčania sa museli zmieriť s tým, že do polčasovej prestávky šli za stavu 0:0.
Tréner „La Tri“ Beccacece reagoval striedaním a po zmene strán do ofenzívy poslal Rodrigueza za žltou kartou potrestaného Alcivara. V 50. minúte preveril Rooma nepríjemnou prízemnou strelou M. Caicedo. Zakrátko sa dostal po rohovom kope k hlavičke Plata, opäť však úradoval vynikajúco chytajúci brankár Curacaa. Vzápätí však dvakrát v priebehu pár sekúnd musel zasahovať jeho náprotivok Galindez po strelách L. Bacunu a Comenenciu. V krátkom slede predviedol ďalšie tri zákroky Room a Ekvádorčania začali byť výrazne nervóznejší. V 90. minúte trafil z veľkej diaľky žrď Preciado a v nadstavenom čase ešte VAR preveroval penaltu v prospech Juhoameričanov. Recept na 37-ročného gólmana však Ekvádor nenašiel a debutujúce Curacao zaznamenalo historicky prvý bod na MS.
hlasy po zápase /zdroj: AFP/:
Sebastian Beccacece, tréner Ekvádoru: „Vo futbale sú veci, ktoré sa nedajú vysvetliť. Chceli sme vyhrať, ale nepodarilo sa nám to. Ja som ten, kto je za to zodpovedný, a povedal som svojmu tímu, že ak vidím, že do toho dáva všetko, nemám žiadne sťažnosti. Nikto nechce prísť o to dať gól.“
Eloy Room, brankár Curacaa: „Ešte stále to potrebujem spracovať. Zápas bol plný emócií. Vedel som, že to bude ťažký duel. Bolo tam veľa zákrokov, ale myslím si, že po tom prvom sa nastolila správna atmosféra, aj pre tím. Dodalo mi to sebavedomie a rástol som. Všetci sme rástli a toto bola tímová práca. Bojovali sme do poslednej minúty. Získať bod pre Curacao týmto spôsobom je absolútne skvelé.“
tabuľka E-skupiny:
1. Nemecko 2 2 0 0 9:2 6*
2. Pobr. Slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. Ekvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. Curacao 2 0 1 1 1:7 1
*istý postup zo skupiny
Ekvádorčania potrebovali po úvodnej prehre s Pobrežím Slonoviny (0:1) bodovať a v tabuľke zostali na treťom mieste za africkým zástupcom. Debutujúce Curacao je s približne 150-tisíc obyvateľmi najmenšia krajina, ktorá sa kedy prebojovala na finálový turnaj a hoci je štvrtá, v prípade víťazstva v poslednom dueli môže pomýšľať na vyraďovaciu fázu.
Ekvádor uzavrie základnú časť v stretnutí s istým postupujúcim Nemeckom vo štvrtok o 22.00 SELČ v East Rutherforde, v rovnakom čase na seba vo Philadelphii narazia Curacao a Pobrežie Slonoviny.
MS vo futbale - E-skupina
Kansas City
Ekvádor - Curacao 0:0
Rozhodovali: Ma Ning - Čou Fej (obaja Čína), Al-Maqaleh (Katar), ŽK: Alcivar - L. Bacuna, J. Bacuna, Comenencia, Gaari, Kastaneer, 68.598 divákov.
Ekvádor: Galindez - Franco (83. Preciado), Pacho, Hincapie - Alcivar (46. Rodriguez) - Yeboah (89. J. Caicedo), M. Caicedo, Vite, Estupinan (71. Angulo) - Plata, E. Valencia
Curacao: Room - Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville (75. van Eijma) - Chong (75. Margaritha), Comenencia (83. Roemeratoe), L. Bacuna, J. Bacuna (75. Gorre) - Locadia (83. Kastaneer)
Kansas City
Ekvádor - Curacao 0:0
Rozhodovali: Ma Ning - Čou Fej (obaja Čína), Al-Maqaleh (Katar), ŽK: Alcivar - L. Bacuna, J. Bacuna, Comenencia, Gaari, Kastaneer, 68.598 divákov.
Ekvádor: Galindez - Franco (83. Preciado), Pacho, Hincapie - Alcivar (46. Rodriguez) - Yeboah (89. J. Caicedo), M. Caicedo, Vite, Estupinan (71. Angulo) - Plata, E. Valencia
Curacao: Room - Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville (75. van Eijma) - Chong (75. Margaritha), Comenencia (83. Roemeratoe), L. Bacuna, J. Bacuna (75. Gorre) - Locadia (83. Kastaneer)
Prvá veľká príležitosť v zápase na seba nenechala dlho čakať. Už v 3. minúte poslal M. Caicedo dlhý pas na nabiehajúceho E. Valenciu, výborným zákrokom sa však blysol Room a loptu vyrazil na rohový kop. Na druhej strane sa dostal k strele Floranus, ale namieril vysoko nad. Juhoameričania sa rýchlo dostali do tempa a medzi tri žrde vystrelili niekoľkokrát, zatiaľ čo karibská krajina čakala na šance na brejky. Brankár Room ju už v prvom polčase podržal šiestimi zákrokmi a jasne lepší Ekvádorčania sa museli zmieriť s tým, že do polčasovej prestávky šli za stavu 0:0.
Tréner „La Tri“ Beccacece reagoval striedaním a po zmene strán do ofenzívy poslal Rodrigueza za žltou kartou potrestaného Alcivara. V 50. minúte preveril Rooma nepríjemnou prízemnou strelou M. Caicedo. Zakrátko sa dostal po rohovom kope k hlavičke Plata, opäť však úradoval vynikajúco chytajúci brankár Curacaa. Vzápätí však dvakrát v priebehu pár sekúnd musel zasahovať jeho náprotivok Galindez po strelách L. Bacunu a Comenenciu. V krátkom slede predviedol ďalšie tri zákroky Room a Ekvádorčania začali byť výrazne nervóznejší. V 90. minúte trafil z veľkej diaľky žrď Preciado a v nadstavenom čase ešte VAR preveroval penaltu v prospech Juhoameričanov. Recept na 37-ročného gólmana však Ekvádor nenašiel a debutujúce Curacao zaznamenalo historicky prvý bod na MS.
hlasy po zápase /zdroj: AFP/:
Sebastian Beccacece, tréner Ekvádoru: „Vo futbale sú veci, ktoré sa nedajú vysvetliť. Chceli sme vyhrať, ale nepodarilo sa nám to. Ja som ten, kto je za to zodpovedný, a povedal som svojmu tímu, že ak vidím, že do toho dáva všetko, nemám žiadne sťažnosti. Nikto nechce prísť o to dať gól.“
Eloy Room, brankár Curacaa: „Ešte stále to potrebujem spracovať. Zápas bol plný emócií. Vedel som, že to bude ťažký duel. Bolo tam veľa zákrokov, ale myslím si, že po tom prvom sa nastolila správna atmosféra, aj pre tím. Dodalo mi to sebavedomie a rástol som. Všetci sme rástli a toto bola tímová práca. Bojovali sme do poslednej minúty. Získať bod pre Curacao týmto spôsobom je absolútne skvelé.“
tabuľka E-skupiny:
1. Nemecko 2 2 0 0 9:2 6*
2. Pobr. Slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. Ekvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. Curacao 2 0 1 1 1:7 1
*istý postup zo skupiny