Curenková podáva žalobu za morálne ubližovanie, WTA pochybenie odmieta

St. Petersburg 17. apríla (TASR) - Ukrajinská tenistka Lesia Curenková plánuje podniknúť právne kroky proti Ženskej tenisovej asociácii (WTA). Príčinou je podľa nej morálne ubližovanie zo strany strešného orgánu ženského tenisu.



Tridsaťpäťročná hráčka, ktorej aktuálne patrí v rebríčku WTA miesto číslo 88 a najvyššie bola na 23. pozícii, čelila viacerým problémom po ruskej invázii na Ukrajinu, no zo strany vedenia WTA sa podľa nej nedočkala podpory, práve naopak. V roku 2023 na turnaji v Indian Wells s ňou absolvoval rozhovor výkonný riaditeľ WTA Steve Simon, no jeho výsledkom bol iba záchvat paniky zo strany Ukrajinky a odstúpenie z turnaja.



Američan sa neskôr presunul na pozíciu predsedu WTA. „Snažila som sa nájsť ochranu a spravodlivosť vo vnútri WTA, no dočkala som sa iba opovrhovania a nespravodlivosti. Ani v najhorších snoch som si nepredstavovala, že sa okruh WTA, ktorý je môj domov, môže zmeniť v desivé a nehostinné miesto, v ktorom mi výkonný riaditeľ neustále morálne ubližuje, čo vedie k záchvatom hrôzy a neschopnosti robiť si svoju prácu. A WTA namiesto toho, aby chránila ženu, hráčku, ľudskú bytosť, chráni človeka vo vedení. Moja posledná možnosť, ako sa chrániť a postaviť sa za svoje práva, je obrátiť sa na súd,“ zverejnila Curenková podľa AFP.



Strešný orgán ženského tenisu pochybenie odmieta. „Sme veľmi sklamaní, že hráčka považuje WTA za zodpovednú za jej utrpenie. Vždy sme konali primerane v súlade s našimi pravidlami a sme presvedčení, že v tomto súdnom spore zvíťazíme,“ uviedla WTA v oficiálnom vyhlásení.